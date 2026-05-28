Capolavoro dell'Use contro Mens Sana Siena ai playoff

Stavolta è anche difficile trovare le parole. Davanti ad una squadra del livello della Mens Sana Siena, con 30 punti sul groppone nel primo tempino, sapendo che un’eventuale sconfitta avrebbe significato la fine della stagione, l’Use Computer Gross confeziona il più grande capolavoro del suo incredibile playoff. Finisce 73-71. Sì, avete letto bene, più 2 per la squadra di coach Valentino che ora andrà sabato sera a giocarsi l’accesso alle finale in un palazzetto dove sono state scritte pagine importanti della storia del basket nazionale. Cosa succederà in gara 3, in fin dei conti, è la cosa meno importante dopo una serata simile, in un palazzetto stracolmo di persone e dopo 40 minuti nei quali in pochi osavano pensare ad una vittoria. Dove la squadra trovi le energie mentali per non mollare dopo il primo periodo e ribaltare nei restanti tre la situazione resta allo stesso tempo un capolavoro ed un mistero, ma così è. Piano piano i biancorossi si assestano in difesa (41 punti subiti in 30 minuti dopo il 16-30 dei primi dieci), rientrano, falliscono un paio di volte il sorpasso, fino a che riescono a mettere la testa avanti allungando nel finale quando sulla scena sale lui: “anche se bevo Guido Rosselli”, canta il pubblico. Un gioco da tre nell’ultimo giro di lancette ed un rimbalzo preso nell’ultima azione con il tiro libero decisivo sono la sua firma sulla partita. Fresco dei 43 anni compiuti lunedì scorso, chissà cosa deciderà di fare a fine stagione. Di sicuro, il giorno che dirà basta, sarà un brutto giorno per chi ama questo sport.

C’è solo Siena in campo. La squadra di coach Vecchi segna come alza la mano e, per vedere il primo canestro biancorosso dal campo, servono quattro minuti e la mano di Rosselli. Siena schizza sull’8-20 e poi sull’11-24 e, come se non bastasse, mette pure la preghiera sulla prima sirena per il 16-30. Il vento cambia nel secondo tempino. Si comincia con un parziale di 5-0 (Tosti e tripla di Cipriani) e il 32-37 è di Soviero dall’arco. Il play gioca ancora una partita incredibile per numeri (24 punti, 12 rimbalzi e 8 assist), atteggiamento, carica agonistica e per i tiri messi in momenti decisivi della partita: uno spettacolo. Sul 34-37 c’è profumo di pareggio ma la Computer Gross sbaglia due triple mentre Perin e Belli no, solo rete. L’Use scivola ancora sul 37-45 ed al riposo siamo 43-37. All’uscita dallo spogliatoio la carica la suona ancora Soviero che prima mette il 45-47 e poi il sospirato pareggio. Il sorpasso è di Rosselli dalla lunetta (48-47) e le squadre danno la sensazione di darsi appuntamento al tempino finale. Al 30’ siamo 59-60 e si ricomincia con un 4-0 (Cipriani-Tosti) e con Siena che segnerà il primo canestro dal campo dopo 6’30”. In mezzo il più 5 di Rosselli dall’arco (66-61) ed il più 7 di Cipriani a suggello di un parziale di 9-1: 68-61. A meno di 2 minuti dalla sirena Tosti agguanta il rimbalzo e mette il 70-66, Siena sbaglia e la palla la prende lui. Rosselli va dentro, pare per un momento perderla ma la recupera, la mette nel cesto e subisce fallo. Ce n’è per 3: 73-68. Dopo due triple senesi sul ferro, Prosek firma il 73-70 e, dopo una persa, il 73-71 dalla lunetta. Mancano 31 secondi alla sirena, Soviero tira da tre, la palla va sul ferro ma sbuca Rosselli che cattura il rimbalzo e subisce fallo ad una manciata di secondi dall’impresa. Fa 0/2 dalla lunetta ma va bene così. Si decide tutto sabato a gara tre. Comunque vada giocarla sarà bellissimo.

73-71

USE COMPUTER GROSS

Ciano 2, Rosselli 13, Cipriani 12, Sakellariou 3, De Leone 2, Tosti 8, Soviero 24, Paluzzi 6, Regini ne, Baldacci ne, Marini 3, Giantini ne. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

NOTE DI SIENA MENS SANA SIENA

Belli 6, Perin 19, Calviani, Cerchiaro 4, Yarbanga 9, Pucci 5, Buffo 9, Bartolozzi 4, Bucalossi ne, Nepi 9, Prosek 3, Jokic 3. All. Vecchi (ass. Zanotti/Innocenti)

Arbitri: Dell’Accio e Pittatore di Torino

Parziali: 16-30, 43-47 (27-17), 59-60 (16-13), 73-71 (14-11)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa