Carenza di personale al tribunale di Prato, rinviate 55 udienze

Sono state tutte rinviate le 55 udienze previste oggi al tribunale di Prato a causa della grave carenza di personale amministrativo. La decisione è stata assunta dalla presidente del tribunale, Patrizia Pompei, dopo che gran parte di cancellieri e assistenti amministrativi è risultata impegnata a Roma per una prova relativa alla procedura di stabilizzazione del personale.

Secondo quanto emerso, la comunicazione del rinvio sarebbe stata inviata alla Procura soltanto nella tarda mattinata di ieri tramite una mail del dirigente amministrativo. I tempi ridotti non hanno consentito di avvisare in anticipo imputati, avvocati e testimoni, molti dei quali si sono presentati regolarmente questa mattina in tribunale.

Alla base della situazione vi sarebbe una pesante scopertura degli organici. In particolare, al tribunale di Prato mancherebbe circa il 90% dei cancellieri previsti, mentre la carenza degli assistenti amministrativi sarebbe pari al 50%.

Anche la Procura pratese risentirebbe della mancanza di personale amministrativo, con una scopertura stimata attorno al 33%. Attualmente, secondo quanto appreso, sarebbe operativo un solo cancelliere sui sei previsti e sei assistenti amministrativi su nove.

La situazione torna così a riaccendere l’attenzione sulle difficoltà organizzative e sui ritardi che interessano gli uffici giudiziari del territorio