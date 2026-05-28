Casa del Pontormo aperta all'AI con la mostra Interferenze Elettriche di EgoZero

Per la seconda edizione di Interferenze Elettriche, mostra dedicata a arti digitali, AI exp, videoarte, installazioni e digital photo, a cura di EgoZero - Pontormo Lab, anche la Casa del Pontormo sarà a disposizione per accogliere alcune installazioni site specific. La manifestazione è a cura di Federico Bucalossi, Nuove Tecnologie dell'Arte, Accademia di Belle Arti di Firenze e con il contributo del Comune di Empoli.

L'evento, che avrà la sua inaugurazione sabato 30 maggio alle 17.30, raccoglie le opere dei giovani talenti dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze che raccolgono la sfida del maestro Pontormo tra Rinascimento e Futuro: superare il limite della rappresentazione reale per dare corpo all'astratto.

Tra distorsioni digitali e sperimentazioni luminose, la mostra invita il pubblico a percorrere un ponte tra Rinascimento e Futuro, dove la tecnologia e gli algoritmi AI diventano il pennello contemporaneo per dipingere le inquietudini e le visioni dell’anima.

A chiusura dell'evento, durante il finissage, verrà presentata la stampa del catalogo a tiratura numerata.

"Grazie alle giovani artiste e ai giovani artisti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, Casa del Pontormo apre al pubblico come spazio di interferenza tra Rinascimento e arte digitale contemporanea. Questa mostra sarà l'occasione di vedere la casa di Jacopo sotto una nuova luce", ha dichiarato l'assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi.

GLI ARTISTI ESPOSTI - Gemma Antuzzi, John Barbieri, Eleonora Castaldi, Virginia Cazzola, Kailu Cheng, Lisa Chen, Marina De Biasio, Marta Fumanti, Aurora Garruto, Giorgio Mascio, Yassmine Ourimi, Gianluca Garu Paionni, Giovanni Panigalli, Irene Poli, Alberto Re, Wei Shikun, Sun Yingying

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Casa del Pontormo www.empolimusei.it/casa-del-pontormo/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa