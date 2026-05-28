Castelfiorentino si prepara per il weekend del Ca' Stellare

Ca’ Stellare, si comincia a respirare a pieni polmoni l’atmosfera del Palio di Castelfiorentino, che vedrà protagoniste le varie contrade da venerdì 12 a domenica 14 giugno attraverso una sequenza di sfide imperdibili. Come di consueto, la manifestazione sarà preceduta anche quest’anno da una Cena aperta a tutti i cittadini, un’occasione per rinnovare e cementare sempre di più – come è stato annotato dal comitato organizzatore – questa bella “storia di amicizie, di famiglie, di volontariato. Un’avventura magica partita tanti anni fa che ci fa fatto tutti in qualche modo incontrare e scegliere di esserci per Castelfiorentino”.

La Cena in preparazione del Palio si svolgerà mercoledì 10 giugno, alle ore 20.00, in Piazza Gramsci. Il corposo menù (costo 20 euro) prevede come antipasto crostino ai fegatini di pollo e crostino alle verdure, due spicchi di pecorino, due fette di prosciutto crudo, due di salame toscano, due di finocchiona e infine ribollita. A seguire un primo (paccheri al ragù alla contadina e olive taggiasche), un secondo (vitella al forno alle erbette toscane, sformatino di barbabietola rossa e patate, insalata mista) dolce (profiterole), acqua minerale, selezione di vino bianco e rosso, caffè espresso (per info e prenotazioni 331.4663757).

Nella stessa serata, sarà presentato il “Cencio” del Palio, realizzato appositamente per la prima volta dagli studenti della classe 3B del Grafico dell’Istituto F. Enriques, a conclusione di un lavoro coordinato dalla Prof.ssa Luisella Giacomini.

Come si ricorderà, il tema scelto quest’anno per la manifestazione (“Le tappe della Storia”) si prestava a interpretazioni davvero suggestive e ricche di spunti. Gli studenti hanno preparato una ventina di proposte e nei prossimi giorni il Comitato Organizzatore del Palio deciderà quella su cui poi verrà realizzato il “Cencio”.

Il tema del Palio è oltremodo assai stimolante per le contrade, che da mesi sono impegnate per preparare e allestire l’esibizione più originale, in base al periodo storico loro assegnato. E c’è da scommettere che, anche questa volta, il pubblico non rimarrà deluso.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

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