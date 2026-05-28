Inaugurata la Ciclovia Tirrenica di Levante tra Sarzana e Luni

Una carovana in bicicletta per inaugurare la nuova Ciclovia Tirrenica di Levante tra Sarazana e Luni. Il taglio del nastro a Fosdinovo (Massa) con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ed il sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika, insieme all' assessore alle infrastrutture della Liguria Giacomo Raul Giampedrone insieme ai sindaci di Sarzana Cristina Ponzanelli, di Luni Alessandro Silvestri, di Castelnuovo Magra Katia Cecchinelli, di Fosdinovo Antonio Moriconi.

Il percorso, nell’ambito del cosiddetto del ‘Lotto prioritario’ dell’intera Ciclovia Tirrenica, si sviluppa per circa 13 chilometri da Marinella di Sarzana attraverso i Comuni di Luni, Castelnuovo Magra, Fosdinovo fino al centro storico di Sarzana ed è stato realizzato da Regione Liguria con fondi Pnrr e con il contributo di 1 milioni e 166 mila euro di Regione Toscana per la realizzazione del tratto di 2,5 km nel Comune di Fosdinovo.

Secondo il presidente Giani: "Quest'opera è un segno di grande amicizia, che abbiamo coofinanziato come Regione Toscana e della quale siamo molto orgogliosi. L'occasione dell'inaugurazione in terra Toscana ribadisce il rapporto di contiguità e di amicizia stretta tra Toscana e Liguria, alla quale ci accomunano storia e bellezza. È particolarmente significativo dunque inaugurare qualcosa che congiunge ancora una volta le nostre comunità e che offre ai visitatori una bellissima e sostenibile opportunità di fruizione dei nostri territori".

"Siamo davvero orgogliosi di aver portato a compimento un progetto così importante e strategico per tutto lo spezzino e per l’intera Liguria che si conferma tra le Regioni più virtuose – ha dichiarato il presidente Bucci - nell’iter progettuale dell’intera Ciclovia Tirrenica, che collegherà Ventimiglia a Roma. Lo facciamo nel pieno rispetto delle milestones previste dal Pnrr, in tempo anche per la stagione estiva ormai alle porte. Oggi consegniamo ai sindaci, ai cittadini e a migliaia di visitatori la ciclovia tirrenica del Levante, che a partire da domani e poi soprattutto dal ponte del 2 giugno potrà essere percorsa tra panorami incantevoli e scorci suggestivi, tra il mare e l’entroterra".

“Le infrastrutture migliori sono quelle che cambiano il modo di vivere un territorio - ha detto il sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika -. Questa ciclovia unisce mare, borghi e comunità, valorizza paesaggi straordinari e rafforza il legame tra Liguria e Toscana attraverso un’idea concreta di mobilità sostenibile, turismo lento e collaborazione istituzionale. È un investimento che lascia un segno vero sul territorio e sulle nuove generazioni”.

"Un’infrastruttura leggera, pensata per valorizzare un turismo lento e di qualità, realizzata grazie a un investimento di oltre 13 milioni di euro tra fondi Pnrr e risorse regionali - ha spiegato l'assessore alle Infrastrutture della Liguria Giacomo Raul Giampedrone -. Si tratta di un progetto voluto da Regione Liguria, che ha seguito direttamente l’opera come soggetto attuatore lungo un percorso durato quasi dieci anni".

Fonte: Regione Toscana

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