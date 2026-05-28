Colpito da un proiettile mentre lavorava in un campo

Un uomo di 48 anni è rimasto ferito nella mattinata di oggi dopo essere stato colpito da un proiettile mentre lavorava a bordo di un trattore in un’area agricola della Bogaia, al confine tra Prato e Poggio a Caiano.

L’uomo, di origine rumena e dipendente di una cooperativa impegnata in lavori di manutenzione nei pressi dell’argine, è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in elisoccorso all’ospedale di Careggi in codice rosso. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita ed è rimasto sempre cosciente.

L’episodio è avvenuto mentre il 48enne stava lavorando sul mezzo agricolo, quando sarebbe stato improvvisamente raggiunto dal colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118, gli ispettori del Dipartimento di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl e la polizia locale.

Secondo una prima ipotesi investigativa, il proiettile sarebbe compatibile con un colpo esploso da un fucile da caccia. Gli investigatori stanno cercando di capire se si sia trattato di un incidente durante un’attività venatoria oppure di un episodio seguito da omissione di soccorso da parte della persona che avrebbe sparato.

I carabinieri sono al lavoro per individuare il responsabile e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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