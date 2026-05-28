Contributi affitto: aperto il bando Fondo Affitti 2026 anche per Fucecchio

Dal 27 maggio al 26 giugno 2026 è aperto il bando per il contributo affitti, un aiuto economico per chi paga un canone di locazione in un alloggio privato. Il contributo viene erogato dall'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa ad integrazione del canone di locazione ai cittadini che ne fanno richiesta, sulla base di una graduatoria. Per ottenere l'erogazione del contributo è necessario:

- essere residenti in uno dei Comuni dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa;

- avere la residenza anagrafica nell'immobile per il quale si chiede il contributo;

- essere titolari di un contratto di locazione registrato o in corso di registrazione;

- presentare una certificazione dalla quale risulti un ISE 2026 (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a Euro 32.724,49;

- non avere titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.

La domanda di contributo deve pervenire all'Unione dei Comuni entro il 26 giugno 2026 esclusivamente on line alla pagina https://contributisociale.empolese-valdelsa.it/backoffice2 a cui si accede attraverso identità digitale (SPID, CIE o CNS). Non è prevista la presentazione di allegati a corredo della domanda. L’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa ha organizzato un servizio di assistenza digitale e tutoraggio, su appuntamento, per i cittadini sprovvisti di strumentazione elettronica (pc, smartphone o tablet). È possibile richiedere un appuntamento telefonando (o inviando un messaggio whatsapp) al numero 327 9298474 nei giorni martedì ore 10-12, mercoledì ore 14-16 e venerdì ore 14-16.

I cittadini che, in possesso di strumentazione elettronica, incontrano invece difficoltà nella compilazione dell’istanza on line possono telefonare al numero 0571 757253 (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 10-13). In questo caso verrà garantita una consulenza telefonica da remoto (aiuto e guida nella compilazione dei campi di cui si compone la domanda).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa