Tra Cuoio ed Empolese nuovi medici e pediatri: cittadini chiamati alla nuova scelta

Nell'ambito Empolese sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda i medici di famiglia e pediatri di libera scelta. Tra il 29 e il 31 maggio, infatti, cesseranno le attività di alcuni medici di base e, per questi motivi, i cittadini dovranno effettuare la scelta di un nuovo medico di famiglia.

Così, il 30 maggio il pediatra dottor Giacomo Orsolini cesserà l'incarico per pensionamento, nell'ambito Castelfranco - Montopoli v/Arno - Santa Croce. Dal 31 maggio prenderà servizio, con incarico temporaneo in sostituzione, il dottor Dario Dibenedetto. I bambini attualmente in carico al dottor Orsolini verranno assegnati in maniera automatica al pediatra temporaneamente incaricato, quindi i genitori non dovranno provvedere a fare alcuna nuova scelta.

Il 29 maggio, invece, il medico di medicina generale dottor Luciano Domenico Rodari cesserà l'incarico per pensionamento, nell'ambito Castelfiorentino/Montespertoli. I suoi attuali assistiti dovranno procedere alla scelta di un nuovo medico tra quelli disponibili dell'ambito.

Il 31 maggio il dottor Federico Iallorenzi, medico di famiglia dell'ambito San Miniato/Montopoli, cesserà l’attività come medico con incarico provvisorio e dal 1° giugno lo stesso medico avrà la convenzione a tempo indeterminato, diventando così un nuovo medico di famiglia titolare nello stesso ambito.

Sempre il 31 maggio, anche la dottoressa Clara De Francesco, medico di famiglia dell'ambito Fucecchio/Cerreto, cesserà l’attività come medico di medicina generale con incarico provvisorio e dal 1° giugno avrà la convenzione a tempo indeterminato, anche lei diventando così un nuovo medico di famiglia titolare nello stesso ambito.

Si segnala però di porre attenzione al fatto che, per quanto riguarda i medici Iallorenzi e De Francesco gli attuali assistiti dovranno provvedere ad effettuare di nuovo la scelta del medico perché la normativa non prevede l’assegnazione automatica degli assistiti allo stesso medico di famiglia nel momento del suo passaggio da incarico temporaneo a quello a tempo indeterminato. La scelta di tali medici sarà possibile solo a partire dal 1° giugno, data da cui inizierà a decorrere l'incarico a tempo indeterminato.

Si ricorda che l’operazione di scelta del medico può essere fatta in modo semplice, anche da casa. Gli iscritti all’anagrafe sanitaria dell’Azienda Usl Toscana centro possono accedere al portale Open Toscana da computer, tablet o smartphone, utilizzando la tessera sanitaria attiva o lo SPID. In alternativa è disponibile l’App Smart SST.

Chi preferisce può inviare il modulo di cambio medico - disponibile sul sito web di Ausl Toscana centro -, compilato e firmato, insieme a una copia di un documento di identità valido, all’indirizzo email anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa

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