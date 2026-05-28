Domenica 31 maggio l’estrazione a sorte per il Palio del 2 luglio a Siena

Con l’annuncio al pubblico attraverso gli squilli dei Trombetti di Palazzo, domenica prossima, 31 maggio, alle ore 19 inizieranno le operazioni di sorteggio per il Palio del 2 luglio 2026. Le bandiere delle Contrade estratte a sorte verranno esposte, a conclusione del procedimento e sempre annunciate dagli squilli dei Trombetti, al primo piano del Palazzo Comunale e si aggiungeranno a quelle di Onda, Civetta, Giraffa, Leocorno, Aquila e Torre, che corrono di diritto la Carriera di luglio e le cui bandiere saranno esposte alle trifore del Palazzo fin dal mattino.

Le operazioni di sorteggio inizieranno alle ore 19 all’interno di una sala del Palazzo Comunale alla presenza del Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, che avrà il compito di presiedere l’adunanza, e dei Capitani delle diciassette Contrade, secondo gli articoli contenuti nel capitolo III (dal titolo “Dei sorteggi preparatori e del mossiere”) del “Regolamento per il Palio”.

Visti i medesimi articoli del Regolamento e la deliberazione della Giunta comunale con la quale è stata disposta l’esclusione della partecipazione a un Palio e alle rispettive prove della Nobile Contrada del Nicchio, la bandiera della Contrada sarà esposta all’ultimo posto delle trifore del secondo piano di Palazzo.

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Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa