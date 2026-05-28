Dopo 'Leggenda Festival' ecco le attività culturali nel fine settimana a Palazzo Leggenda e in biblioteca

Dopo “Leggenda festival” – un’edizione emozionante, che ha invaso la città di bambine, bambini, famiglie intere e cittadinanza tutta – si torna alle attività settimanali nelle biblioteche di Empoli, a Palazzo Leggenda (via Paladini) e nella biblioteca comunale Renato Fucini (via Cavour, 36).

Nel fine settimana, domani (venerdì 29 maggio) è in programma un momento speciale, Nati per leggere a Palazzo Leggenda, dedicato all’avvicinamento ai libri fin dai primi mesi di vita. Baby M-assaggi propone storie divertenti e buffe per affrontare insieme le grandi conquiste di questa età: vasino, condivisione, emozioni e i primi “io faccio da solo!”. L’attività è rivolta a bambini dai 18 ai 36 mesi, su prenotazione.

Sabato 30 maggio è previsto un nuovo appuntamento di “Civico 0”, dalle ore 10, con Genitorialità. Crescere insieme. Pratiche di salute fisica, psichica ed emotiva dal concepimento ai primi anni di vita. L’incontro prevede ninnananne, giochi e racconti, in un percorso di confronto tra musica e parola a cura di Vera Cammelli, musicoterapeuta. L’attività sarà di tipo interattivo e laboratoriale ed è consigliata la partecipazione dei figli di qualsiasi età. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione L’Albero che cammina e l’associazione culturale Il Ponte.

Alle 16.30, a grande richiesta, nuovo appuntamento con Una torre di storie… in lingua / Once upon a Story… little wings, big stories!. Il percorso prosegue con letture animate in lingua inglese e laboratorio creativo dedicato al mondo delle farfalle. I bambini, dai 6 ai 10 anni, realizzeranno una creazione da portare a casa imparando nuove parole in inglese. Prenotazione consigliata.

Per informazioni e prenotazioni: Palazzo Leggenda, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Sempre sabato 30 maggio, alle ore 10, in biblioteca Fucini si terrà anche il gruppo di lettura Preferireidino, con la discussione del libro Una donna di Sibilla Aleramo. L’incontro rientra nel programma di “Civico 0” ed è curato dall’associazione Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli. Per informazioni: amicibibliofucini2@gmail.com

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa