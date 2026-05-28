E-bike irregolari in un negozio a Firenze: multe e sequestri della municipale

Blitz della Polizia municipale di Firenze contro la commercializzazione di e-bike irregolari. In un negozio del quartiere 4 sono state riscontrate diverse violazioni che hanno portato a multe per oltre 2.500 euro e al sequestro di alcuni mezzi.

L’operazione è scattata a seguito di un controllo del reparto di Rifredi, dopo il sequestro di una bicicletta elettrica in strada. Il proprietario del mezzo aveva dichiarato che la e-bike era stata acquistata nello stesso esercizio commerciale senza modifiche successive, spingendo gli agenti ad approfondire le verifiche.

Durante gli accertamenti, su otto e-bike esposte e in magazzino, tutte di fabbricazione cinese, due sono risultate prive del marchio di conformità CE. I mezzi sono stati sequestrati e al titolare è stata comminata una sanzione di 1.600 euro.

In un altro caso, gli agenti hanno individuato una e-bike dotata di un pulsante di accelerazione nascosto sotto la manopola destra, capace di far raggiungere al mezzo una velocità fino a 53 km/h. Per questa violazione è stata elevata un’ulteriore sanzione da 1.084 euro.

Secondo quanto comunicato da Palazzo Vecchio, le biciclette elettriche risultavano inoltre irregolari sotto il profilo fiscale, amministrativo ed edilizio.

L’assessore alla sicurezza urbana e alla Polizia municipale Andrea Giorgio ha sottolineato che "questo intervento dimostra che il fenomeno delle e-bike irregolari non si combatte solo con i controlli in strada, ma bisogna risalire la filiera" e ha aggiunto che "chi mette in circolazione mezzi non conformi deve assumersi la propria responsabilità".

L’assessore ha inoltre evidenziato il rischio per i rider, spesso inconsapevoli delle irregolarità dei mezzi utilizzati, ribadendo la necessità di informazione e controlli lungo tutta la filiera, anche attraverso iniziative con Casa Rider. Le verifiche, ha concluso, proseguiranno anche nei prossimi mesi.