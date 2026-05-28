Empoli, "Degrado e incuria nell'area vicina alla scuola Jacopo Carrucci", FdI presenta un'interrogazione

“Non è accettabile che un’area frequentata quotidianamente da bambini e famiglie venga lasciata in condizioni di evidente incuria”. Con queste parole i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a Empoli, Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, annunciano la presentazione di un’interrogazione consiliare sulla situazione di degrado presente nell’area adiacente alla scuola “Jacopo Carrucci” in Via Liguria.

“Negli ultimi giorni – spiegano i consiglieri – abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini e genitori degli alunni della scuola, preoccupati per lo stato di abbandono e mancata manutenzione dell’area verde situata nei pressi del plesso scolastico”.

Fratelli d’Italia evidenzia in particolare la presenza, ancora oggi, dei resti dell’albero caduto il 31 marzo scorso nell’aiuola centrale davanti alla scuola, in prossimità del parcheggio utilizzato quotidianamente dai genitori per accompagnare e riprendere i bambini.

“A distanza di settimane – proseguono Carriero, Peccianti e Di Stefano – quei resti risultano ancora presenti senza che sia stato effettuato un intervento definitivo di rimozione e sistemazione dell’area. A questo si aggiunge una situazione generale di erba alta e vegetazione incolta che contribuisce a dare un’immagine di trascuratezza proprio davanti ad una scuola”.

Particolarmente critica, secondo quanto segnalato dai residenti e documentato dalle fotografie allegate all’interrogazione, è anche la situazione dell’area giochi situata lato Parco di Serravalle, a pochi metri dall’uscita della scuola.

“Parliamo di uno spazio frequentato ogni giorno da bambini e famiglie – sottolineano i consiglieri di Fratelli d’Italia – dove l’erba risulta ormai estremamente alta e in alcuni punti quasi impraticabile. Molti cittadini ci hanno riferito di sentirsi a disagio nel lasciare giocare i propri figli in un’area dove non è nemmeno possibile capire cosa possa esserci nascosto sotto la vegetazione incolta”.

Nell’interrogazione il gruppo consiliare chiede al Comune se sia a conoscenza della situazione, se l’area sia di competenza comunale, se siano arrivate ulteriori segnalazioni da parte dei cittadini e soprattutto quali interventi urgenti intenda mettere in campo per ripristinare il decoro e la piena fruibilità dell’area.

“Le aree verdi e gli spazi pubblici vicini alle scuole – concludono Carriero, Peccianti e Di Stefano – dovrebbero rappresentare luoghi sicuri, curati e decorosi per bambini e famiglie. Continueremo a portare in Consiglio Comunale le segnalazioni dei cittadini affinché situazioni di questo tipo non vengano ignorate”

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli - Ufficio Stampa

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