Festa della Repubblica, il programma delle celebrazioni a Fucecchio

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In occasione della Festa della Repubblica, il Comune di Fucecchio celebra i valori fondanti della democrazia, della libertà e della partecipazione civile con una giornata dedicata alla memoria, alla comunità e alle nuove generazioni.

Le iniziative del 2 giugno – in collaborazione con Istituto Comprensivo Fucecchio e Fucecchioèlibera - rappresentano un momento importante per riaffermare il significato della Repubblica Italiana e della Costituzione, simboli di unità nazionale e diritti condivisi. La ricorrenza sarà celebrata attraverso una cerimonia pubblica e momenti istituzionali aperti alla cittadinanza. Nel corso della manifestazione – a cui parteciperanno la sindaca Emma Donnini e la sua giunta - sarà rivolto un pensiero particolare alle nuove generazioni, custodi dei valori costituzionali e protagoniste del futuro del Paese. Le celebrazioni inizieranno alle 17 al Monumento ai Caduti di piazza XX Settembre con la deposizione di una corona d'alloro; seguirà, alle ore 18 nel cortile della biblioteca comunale di piazza Veneto, la consegna della Costituzione ai ragazzi e alle ragazze nati/e nel 2008 e l'insediamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Il progetto di partecipazione delle giovani generazioni portato avanti dall’Amministrazione Comunale con l’Associazione Fucecchioèlibera è realizzato nelle scuole grazie anche al finanziamento concesso dalla Fondazione CRSM al progetto “Attiviamoci”. Concluderà la giornata la festa nella Limonaia di Parco Corsini.

Il Comune invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni per condividere insieme una giornata di memoria, riflessione e festa dedicata ai principi della Repubblica Italiana e ai giovani.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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