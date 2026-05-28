Fissati i funerali di Massimiliano Albini, deceduto in un incidente a Vinci

Cronaca Vinci
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Lo chiamavano "Il Principe" perché giocava come Giannini della Roma. Calciatore molto apprezzato, Massimiliano Albini è venuto a mancare domenica 24 maggio in un incidente stradale a Pietramarina, nel comune di Vinci. Aveva solamente 45 anni e in tanti lo hanno pianto in questi giorni. Sono stati inoltre fissati i funerali.

La salma di Albini si trova esposta alle cappelle del commiato dell'ospedale San Giuseppe di Empoli fino a venerdì 29 maggio alle ore 14.30. Alle ore 15 nella Chiesa di S. Ansano saranno officiate le esequie.

Ne danno il triste annuncio la figlia Greta, la mamma Antonella, Lisa, il babbo Mario, i fratelli Alessandro e Gabriele, le zie Manola e Marzia, gli zii Paolo e Luigi, i cugini Erika, Giada e Mattia, i nipoti Niccolò ed Enrico, gli amici e i colleghi di lavoro. La scomparsa di Albini ha provocato sconforto nella comunità dell'Empolese Valdelsa.

 

 

 

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