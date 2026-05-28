Dalla gara di potatura dell'olivo a teatro e letteratura: il weekend a Vinci

Sabato 30 maggio la Scuola di potatura dell’olivo ‘G. Panelli’ organizza il trofeo ‘Alfredo Roventini’, una manifestazione riservata a coloro che hanno frequentato un corso avanzato di potatura dell’olivo: la competizione prevede sessanta concorrenti in gara. Chi poterà meglio - a seconda di criteri stabiliti dagli esperti - porterà a casa il trofeo. Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato in anteprima il nuovo libro "Olivicoltura. Coltivazione, olio e territorio" (ed. Edagricole), di Barbara Alfei, Giorgio Pannelli, Antonio Ricci. L’evento è ospitato al Golf Club Bellosguardo.

Sabato 30 e domenica 31 (Teatro di Vinci, alle 21) la compagnia OnStage propone ‘4 donne e 2 funerali’, Una commedia dai toni dark e grotteschi in cui quattro donne si ritrovano unite dalla morte di una figura centrale delle loro vite: zia, madre, datrice di lavoro… e soprattutto possibile fonte di denaro. Dietro lacrime e ricordi, ognuna nasconde infatti un secondo fine economico. Ma l’arrivo improvviso di un giovane sconosciuto, che sostiene di aver avuto un legame segreto con la defunta, sconvolge gli equilibri e fa emergere verità inaspettate, rivalità e colpi di scena. Per informazioni e prenotazioni: 338 7594142 – info@onstageteatro.it.

Martedì 2 giugno torna il premio letterario nazionale ‘Leonardo’, giunto alla 14ª edizione. La manifestazione, curata e organizzata dal circolo culturale Auser ‘La Piazza’ di Sovigliana, celebra la creatività letteraria, valorizzando racconti e poesie ispirati alla cultura, all’arte e al territorio di Vinci, e quest’anno si allinea al tema delle manifestazioni del 2026 vinciano, ovvero l’ingegno. La premiazione delle opere è prevista in Biblioteca Leonardiana alle 16.30.

Infine, sempre martedì 2 giugno, viene recuperata la Festa del contadino a Vinci capoluogo: dalle 10 del mattino, il Centro Commerciale Naturale Vincincentro - coadiuvato da tante altre associazioni locali - organizza esposizioni di trattori d’epoca, mercatini dell’artigianato, spettacoli, giochi e degustazioni di prodotti tipici locali.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa