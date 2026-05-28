Buongiorno la ricetta di oggi la propongo io. Le temperature di questi ultimi giorni sono aumentate molto, per questo ho trovato molto confortante la ricetta con yogurt e mirtilli per realizzare un gelato al naturale senza conservanti e ricco di fibre, minerali e vitamine non solo per i mirtilli ma anche le bacche goji

I mirtilli sono un vero e proprio concentrato di salute. Contenendo agglomerati di vitamine, minerali e fitonutrienti, si rivelano particolarmente preziosi nella dieta quotidiana. Tra i principali composti chimici, troviamo: vitamine C e K, fondamentali per il benessere del sistema immunitario e per la salute delle ossa; potassio, magnesio e fosforo, essenziali per il corretto funzionamento del cuore e dei muscoli, antociani potenti antiossidanti che danno al mirtillo il suo caratteristico colore blu e offrono protezione contro lo stress ossidativo; pectina una fibra solubile che favorisce il benessere intestinale. Fanno bene al sistema cardio circolatorio e alla microcircolazione degli occhi.

Le bacche di goji hanno proprietà antiossidanti e stimolano il sistema immunitario, sostengono il sistema digerente.

Gelato di yogurt fresco con mirtilli

Ingredienti per una teglia di circa 20x30 cm

500 gr di yogurt bianco naturale (o vegetale)

200 gr di mirtilli freschi (potete utilizzare altra frutta fresca di stagione)

2 0 3 cucchiai di sciroppo d’acero

Bacche di goji q.b.

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

La buccia grattugiata di un limone (facoltativo)

Preparazione

In una ciotola unite lo yogurt, i mirtilli, l bacche di goji, la vaniglia e lo sciroppo d’acero e mescolate bene per amalgamare tutti gli ingredienti. Versate il composto all’interno della teglia e distribuitelo bene su tutta la base con l’aiuto di un cucchiaio. Decorate la superficie con qualche altro mirtillo e fate raffreddare in freezer pel almeno 4 ore, meglio se tutta la notte. Tiratelo fuori al momento del consumo e tagliatelo a pezzetti prima di servirlo. Per dare una nota ancora più romantica, potete aggiungere alla miscela della scorza di limone finemente grattugiata.

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