Incidente sull'Aurelia a Orbetello, carreggiata chiusa

A causa di un incidente autonomo, è temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione Sud, sulla statale 1 “Via Aurelia” al km 143,000, a Orbetello, in provincia di Grosseto.
Istituita l’uscita obbligatoria ad Albinia. Percorso alternativo: strada regionale 74 Maremmana, strada provinciale Capalbio con rientro a Capalbio al km 128,500.
Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
Fonte: ANAS
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