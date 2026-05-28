Incidente sull'Aurelia a Orbetello, carreggiata chiusa

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A causa di un incidente autonomo, è temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione Sud, sulla statale 1 “Via Aurelia” al km 143,000, a Orbetello, in provincia di Grosseto.

Istituita l’uscita obbligatoria ad Albinia. Percorso alternativo: strada regionale 74 Maremmana, strada provinciale Capalbio con rientro a Capalbio al km 128,500.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Fonte: ANAS


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