Ispro si dota di una Centrale operativa territoriale: aiuterà la presa in carico dei pazienti

Anche Ispro, l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica con sede a Firenze si dota di una Cot, acronimo che sta per Centrale operativa territoriale e che, nei fatti, sarà uno snodo di comunicazione fra professionisti. Ad inaugurarla oggi, presso il Cubo3, è intervenuto il presidente della Toscana Eugenio Giani. Con lui c'erano anche la vice presidente Diop e l'assessora alla cultura Manetti.

Attraverso la Cot gli psicologi della Centrale di ascolto regionale potranno affidare le persone che chiedono aiuto direttamente ai servizi dei loro territori, gli operatori degli screening di tutta la Toscana ricevere informazioni su persone risultate positive ai test nei laboratori di Ispro e che devono continuare la cura oncologica vicino a casa loro, gli specialisti dell’istituto che scoprono un tumore affidare i pazienti al Gom, il gruppo oncologico multidisciplinare, del territorio dove vivono, così da iniziare in modo rapido e coordinato il percorso di cura necessario. La centrale operativa insomma si farà carico della migliore presa in carico possibile dei cittadini e dei loro bisogni di salute, evitando ai pazienti di perdersi o doversi destreggiare nei labirinti della burocrazia.

“La Toscana - ricorda Giani - ha voluto fermamente che una delle sue aziende sanitarie, Ispro, avesse un ruolo privilegiato nel delicato settore della oncologia, dalla prevenzione alla riabilitazione. Grazie alla Cot tale finalità sarà attuata ancor meglio e resa più sicura e rapida: un esempio di come si può fare sistema”.

L’inaugurazione della Cot era inserita nell’Open day dell’istituto che ha visto il pomeriggio animato da visite guidate al laboratorio regionale e al centro di ricerca oncologica, stand di associazioni e Fondazione Ispro, l’esibizione di un coro gospel e aperitivo, il gruppo di danza egiziana e di Tai Chi Chan che sono due pratiche di medicina integrata all’interno del Cerio, il centro di riabilitazione oncologica, nato dalla collaborazione tra Ispro e Lilt. Non sono mancati incontri informativi su salutari stili di vita, prevenzione di tumori e screening.

Fonte: Regione Toscana