Marco Rizzo in Toscana per la campagna "Italia Neutrale"

"Pace e sovranità contro il declino". Sono i temi al centro del Congresso regionale toscano di Democrazia Sovrana e Popolare che inaugura sul territorio la campagna "Italia Neutrale" con la raccolta delle firme nata dal comitato omonimo e promossa da DSP per la proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: "Modifiche all'art.11 della Costituzione. Neutralità permanente dell'Italia e garanzie di costituzionalità in materia di organizzazione internazionale". "Oggi la politica estera - ha spiegato Marco Rizzo, leader del movimento - precipita nella vita quotidiana di tutte le persone, quando si fa benzina o diesel, quando le aziende devono decidere se è più conveniente produrre oppure sospendere la produzione, un caso sempre più frequente, con drammatiche ricadute occupazionali. Il tema della neutralità e del ripudio della guerra ci darebbe anche delle opportunità, sia sul fronte della coesistenza pacifica delle nazioni, sia sul piano economico". Poi, aggiunge "c’è il problema delle basi militari che non sono sotto il controllo del capo delle forze armate e del governo. Avere le basi non è oggi un motivo di sicurezza ma di insicurezza". Tra i temi dell’appuntamento, sabato 30 maggio dalle 10, al Teatro Aurora di Scandicci, anche "il partito unico della desertificazione sanitaria della Toscana con buchi da centinaia di milioni a bilancio, aumenti per i dirigenti a fronte di una riduzione dei servizi". Decine di delegati attesi da tutta la Regione: all'evento parteciperanno iscritti e dirigenti di DSP, tra gli ospiti Fabio Filomeni presidente dell’associazione "E.S.I." già Presidente Nazionale del Movimento "Il Mondo al Contrario", e Manuel Vescovi.

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