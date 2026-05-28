'Us for you', ex campioni in campo per la Stella Maris: sport e solidarietà a San Miniato

“Mira alle stelle”. Ruota intorno a questa piccola/grande frase, l’evento del 30 e 31 maggio prossimi che è stato presentato nei giorni scorsi al Golf Bellosguardo di Vinci, un luogo bello per un progetto bello.

Us for you, nata con l’intento di coniugare sport e solidarietà, volge quest’anno lo sguardo alle stelle dell’IRCCS Fondazione Stella Maris, un’eccellenza nel campo della neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza.

I tanti ex calciatori radunati per l’evento del 30 e 31 maggio al Centro Padel di San Miniato, mireranno, appunto, alle stelle con l’obiettivo di raccogliere fondi per il nuovo ospedale Stella Maris di Cisanello.

Gli ex campioni sono in buona compagnia perché il progetto di Us for you ha generato un meccanismo virtuoso capace di coinvolgere numerosi partner intervenuti alla presentazione, aperta dalle parole di Gianluca Proietti, anima di un’iniziativa che seppur in forme diverse, è partita da Vitolini negli anni scorsi nel ricordo del padre di Gianluca.

Compagni di viaggio di Proietti in questa meritoria avventura, gli amici Leonardo Mazzoni e Fabio Beconcini, a loro volta intervenuti in occasione della presentazione dell’evento al quale hanno preso parte numerose autorità: il senatore Dario Parrini; il Sindaco di Vinci, Daniele Vanni; il Sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi e il Sindaco di San Miniato, Simone Giglioli.

Sono stati gli interventi della Fondazione Stella Maris, il cuore della presentazione. Ad illustrare il percorso compiuto dal 1958 ad oggi, è stato il presidente Giuliano Maffei, mentre Giuseppina Sgandurra, prof.ssa associata di Neuropsichiatria infantile dell’Università di Pisa, nonché Responsabile del Laboratorio INNOVATE e del Centro di Eccellenza “CoE REHAB-CHILD” IRCCS Stella Maris, ha sottolineato le peculiarità della struttura, l’unica monotematica che in Italia si dedica esclusivamente all’assistenza e alla ricerca in questo settore. Strettamente collegato all’Università di Pisa, all’Azienda Universitario-Ospedaliera Pisana e a tutta la Regione Toscana, Stella Maris è un istituto complesso, multiprofessionale (oltre 400 dipendenti e numerosi studenti), in cui operano specialisti, ricercatori e docenti universitari di prestigio internazionale, avvalendosi delle più moderne tecnologie e metodologie avanzate per assistere i disturbi più gravi che possono colpire un essere umano nel suo periodo di crescita e di formazione.

Ultimi ma non ultimi, gli ex calciatori, tra i protagonisti dell’evento del 30 e 31 maggio. Alla presentazione sono intervenuti Daniele Croce che è anche co-organizzatore dell’evento, Massimo Maccarone, Nicola Pozzi e Dario Dainelli.

Saranno 18 gli ex campioni che il 30 maggio al Centro Padel di San Miniato, si sfideranno in un torneo tra squadre miste composte dagli ex giocatori e dai partner dell’iniziativa calandosi così nello spirito di condivisione dell’evento.

Prima che siano i giocatori a sfidarsi tra loro a padel, domenica 31 maggio nel Torneo dei Campioni, uno dei momenti più attesi si terrà nella serata di sabato 30 maggio alla Loggia dei Medici di Cerreto Guidi con la Cena di Gala durante la quale si terranno un’asta benefica e una lotteria solidale, come ribadito da Fabrizio Cammilli, intervenuto alla presentazione.

Più grande sarà la partecipazione e più grande sarà l’aiuto dato all’IRCSS Fondazione Stella Maris.