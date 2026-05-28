'Montaione Beach', escursione tra boschi e torrenti per il ciclo 'Il Paesaggio Ritrovato'

Prosegue con successo anche a giugno Il Paesaggio Ritrovato, l’iniziativa promossa dal Comune di Montaione per accompagnare residenti e visitatori alla scoperta degli angoli più suggestivi della natura locale e dei dintorni.

Domenica 7 giugno 2026 sarà la volta della nuova edizione di Montaione Beach, la tradizionale camminata estiva che attraversa boschi rigogliosi e scenari fluviali. Il percorso guiderà i partecipanti lungo il torrente Evola fino alle sorgenti, vicino alla località Alberi, in un ecosistema ricco di biodiversità, fresche pozze d’acqua e, con un pizzico di fortuna, i delicati gigli di San Giovanni, fioritura simbolo di questo periodo.

Il punto di ritrovo è fissato alle ore 8.45 presso il parcheggio della Gerusalemme di San Vivaldo, nel Comune di Montaione. L’escursione si svolgerà dalle 9.00 alle 16.30, con un percorso di circa 11 km, classificato di difficoltà escursionistica (E). Si consiglia un abbigliamento adeguato da trekking, acqua e pranzo al sacco.

Tutte le escursioni del ciclo Il Paesaggio Ritrovato sono condotte da Guide Ambientali Escursionistiche secondo la L.R. 61/2024, e sono gratuite e aperte a tutti, adulti e bambini, pur con gradi di impegno variabili. La prenotazione è obbligatoria, da effettuarsi entro martedì 2 giugno.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure la guida ambientale al 340 9847686 o via e-mail (a.bernardini@montaionenatura.it).

La rete sentieristica di Montaione, alla base dell’iniziativa, è consultabile su www.montaioneintuscany.it e su cartine disponibili presso l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune.

Fonte: Ufficio Stampa