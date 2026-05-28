Un 2 giugno con le 'veterane' su due ruote a Castelfiorentino

Una cinquantina di motocicli, scooters e sidecar d’epoca provenienti da tutta la Toscana sono attesi per le “Veterane” su due ruote, evento-raduno di Castelfiorentino che si svolgerà in concomitanza con la Festa della Repubblica (martedì 2 giugno), valido come 3° prova del Trofeo Toscano Motoraid

Organizzata dal Moto Club Castelfiorentino in collaborazione AVIS comunale e il patrocinio del Comune, l’iniziativa è aperta a tutti e prenderà il via alle ore 8.00 in Piazza Gramsci, con le iscrizioni e l’esposizione fino alle 9.30 delle “veterane” (quota iscrizione 15 euro, comprensiva della colazione). Alle 10.30 sono in programma le prime prove cronometrate di abilità, che consistono nel completare un itinerario in un tempo predeterminato (né in più, né in meno, con una media oraria bassa)

A seguire, il tour turistico - a gruppi di dieci motocicilisti - in direzione di Montaione, dove il Comitato organizzatore provvederà ad apporre un timbro sul foglio di di marcia. Una volta rientrati a Castelfiorentino, i motociclisti daranno vita ad altre prove di abilità e al termine sono previste le premiazioni, con un premio assegnato ai primi tre di ogni categoria (moto di epoca, moto iscritte al registro storico, moto moderne, ecc..)

L’AVIS comunale partecipa in veste di partner della manifestazione con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di donare sangue e plasma.

Per informazioni: Alfiero (328.6148989), Simone (335.8255350)

Fonte: Comune di Castelfiorentino