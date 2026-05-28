Nel Sorriso di Valeria, pubblicato il bando delle borse di studio

E' stato pubblicato il Bando 2026 delle Borse di Studio "Per realizzare un sogno", che l'Associazione Nel Sorriso di Valeria Ets mette a disposizione ogni anno per gli studenti delle Scuole superiori e università nei comuni di San Miniato e Sonnino. Sono 32 borse destinate agli iscritti al primo anno delle scuole superiori secondo criteri di merito e reddito stabiliti nel bando e riassegnate , con regolare percorso di studio al terzo anno e infine all'iscrizione universitaria.

Oltre 12.000 euro impegnati cui si aggiungono altri 2.000 euro per le quattro borse da 500 euro ciascuna in ricordo di Katiuscia Mariani e Monica Rosi destinate ai migliori diplomati dell'Istituto Cattaneo e del Liceo Marconi di San Miniato.

Le domande consultabili e scaricabili dal sito www.nelsorrisodivaleria.org scadono il 30 settembre e vanno inviate, con i documenti richiesti, per email a info@nelsorrisodivaleria.org. A Sonnino possono essere consegnate anche presso la sede in via Cesare Battisti nei giorni ivi indicati.

RINGRAZIAMENTI

Rinnovo adozioni scolastiche (Tommaso Gianfelice, Ilenia e Ireo Giunti); Francesco La Spesa; Arturo Galli; Caffè Cecchelli; Partecipanti pranzo solidale Assemblea 2026; Sabrina Casalini e Patrizia Grazzini (in ricordo di Maria Rosaria Giuliani); Gruppo "Giovani di Albano" (Incontro di Altamura 4/7 Maggio 2026). Scuola Infanzia Borgo Cimerone (alunni e colleghe) e tutti coloro (parenti e

amici) che hanno donato un pensiero solidale in ricordo dell'insegnante Erica Carroccia.

Fonte: Ufficio Stampa