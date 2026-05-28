Nidi d’infanzia in Valdera, pubblicata la graduatoria definitiva per il 2026/2027

L'Unione Valdera comunica che giovedì 28 maggio è stata pubblicata la graduatoria definitiva per l'accesso ai nidi d'infanzia relativa all'anno educativo 2026/2027 sul sito web dell'Unione Valdera: www.unione.valdera.pi.it nella sezione News e nella sezione Iscrizione ai nidi.

La graduatoria definitiva è finalizzata all'assegnazione del posto al nido richiesto a partire dal mese di settembre 2026.

La pubblicazione della graduatoria definitiva avviene esclusivamente sul sito web dell’Unione e non verranno inoltrate comunicazioni personali ai singoli interessati; ogni richiedente potrà consultare il dettaglio del punteggio assegnato, accedendo alla propria area riservata.

Entro il 5 Giugno 2026 il genitore/tutore del bambino/a ammesso/a alla frequenza (sia nel caso di domanda di riconferma che di domanda di nuova iscrizione) dovrà obbligatoriamente accettare o rinunciare al posto assegnato, esclusivamente in modalità online, accedendo alla sezione del gestionale da cui è stata effettuata l’iscrizione.

IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE ENTRO I TERMINI PREVISTI DECADRA’ IL DIRITTO AL POSTO ASSEGNATO, sia nel caso di riconferma che di nuova iscrizione.

Si ricorda che l'accettazione del posto assegnato mediante la graduatoria definitiva non equivale alla conferma della disponibilità del posto nanna, ma nel caso di servizi con posti nanna limitati, i posti nanna saranno comunicati in un secondo momento.

Le liste d'attesa dei nidi sono soggette a scorrimento: infatti, in seguito alle accettazioni e alle rinunce che perverranno, sarà possibile assegnare i posti nanna e gli eventuali ulteriori posti.

Si ricorda inoltre che l’accettazione del posto nido (nei termini e modalità sopra indicate) costituisce un requisito fondamentale per richiedere il buono regionale Nidi Gratis.

Le domande alla misura Nidi gratis potrà essere presentato dal 4 al 26 giugno 2026, mediante la piattaforma della Regione Toscana.

Per ulteriori informazioni i soggetti interessati possono consultare il sito regionale www.regione.toscana.it/nidigratis e in particolare la sezione “Linee Guida per la presentazione delle domande”.

Fonte: Ufficio Stampa