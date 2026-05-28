Omicidio Casciana Terme: reo confesso condannato a 16 anni e 8 mesi

Cronaca Casciana Terme Lari
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La vittima fu trovata giorni dopo l'omicidio, nell'ottobre 2024

È stato condannato questa mattina dal Tribunale di Pisa, a 16 anni e 8 mesi con la formula del rito abbreviato, Kristian Emanuele Nannetti, reo confesso dell'omicidio di Flavia Mello Agonigi nell'ottobre 2024 a Sant'Ermo di Casciana Terme, in provincia di Pisa. La procura aveva chiesto 20 anni. La donna, 54 anni, fu trovata senza vita, giorni dopo il delitto, in una cisterna in una proprietà dell'allora 34enne. La procura aveva chiesto 20 anni.

Durante il processo l'imputato è stato sottoposto a perizia psichiatrica secondo la quale, al momento dell'aggressione, era in grado di intendere e volere. Il giudice ha disposto a favore della parte civile, il compagno della vittima che aveva denunciato la scomparsa della donna, un risarcimento da oltre 300mila euro. Nannetti aveva riferito "di essere stato aggredito" e di aver reagito: secondo le ricostruzioni prima avrebbe colpito la vittima con una bottiglia, poi con un coltello.

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