Operaio schiacciato da una lastra di marmo a Pietrasanta: 50enne in codice rosso

Cronaca Pisa
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Incidente sul lavoro in una ditta della Versilia. L’uomo trasportato all’ospedale di Cisanello. Intervenuti 118, polizia e tecnici ASL

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi a Pietrasanta, in Versilia, in provincia di Lucca. Un uomo di 50 anni è rimasto schiacciato da una lastra di marmo all’interno di una ditta del settore lapideo, riportando un politrauma.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 10 nella ditta Pesetti Aldo, situata in via Aurelia Nord, nella zona di Ponterosso. Secondo le prime ricostruzioni, la lastra sarebbe caduta improvvisamente colpendo l’uomo, che è rimasto sempre cosciente e vigile dopo l’impatto.

Il lavoratore è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello a Pisa.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia e i tecnici del servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (Pisll) dell’Asl, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Le autorità competenti stanno ora verificando il rispetto delle norme di sicurezza all’interno dell’azienda e le eventuali responsabilità legate all’accaduto.

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