Pierpaolo Buggiani in concerto al santuario di Santa Maria delle Vedute di Fucecchio

Sabato 30 maggio, alle ore 21.00, a conclusione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Vedute di Fucecchio, si terrà il concerto “Notte di note”, presso l’omonimo santuario.

La serata, presentata dal giovane pianista e compositore Matteo Franz Arrighini, che proporrà alcune sue composizioni, vedrà come protagonista Pierpaolo Buggiani.

Il giovane pianista, già interprete di molti concerti nel santuario fucecchiese e reduce da molti concorsi di rilievo internazionale, si esibirà da solo e in trio con Sofia Agata Genevieve Rizzo al violoncello e Tommaso Andreotti al clarinetto. Il concerto si arricchirà anche della partecipazione del soprano Marcella Gozzi.

Nella splendida cornice di Santa Maria delle Vedute gli artisti proporranno un repertorio vario che spazierà dal romanticismo di Brahms, Chopin e Mendelssohn, a brani tratti dalla Carmen di Bizet e dalla Bohème di Puccini, fino all’Ave Maria di Gomez.

Il concerto, che concluderà i giorni di riti e processioni per la festa del santuario, offrirà un momento di condivisione e di riflessione tramite la bellezza dell’arte musicale.

Fonte: Ufficio Stampa