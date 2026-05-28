Pisa, terminati i lavori di recupero dell'ex serbatoio sulle mura storiche

Nell’ambito delle attività di monitoraggio dei progetti PNRR, la prima commissione consiliare permanente ha svolto un sopralluogo presso l’ex serbatoio dell’acquedotto situato lungo il camminamento delle mura urbane all’altezza di piazza delle Gondole.

«L’edificio, un tempo abbandonato e inutilizzato – dichiarano Angelo Ciavarrella e Raffaella Marchetti rispettivamente presidente e membro della commissione– è stato completamente recuperato grazie ai fondi del PNRR e aggiunge un altro importante tassello alle opere portate avanti dall’amministrazione per valorizzare il percorso turistico delle nostre mura storiche che già l’anno scorso ha superato i 100.000 visitatori».

«Gli architetti Luisa Guarguagli e Luigi Josi – continua la nota – hanno illustrato i lavori eseguiti e ormai ultimati a partire dalla bonifica degli ambienti interni, il consolidamento e il restauro delle strutture murarie e lignee del tetto, oltre alla rifunzionalizzazione dei serbatoi come spazi espositivi. Sono stati inoltre adeguati i locali per garantirne l'agibilità, abbattute le barriere architettoniche e realizzati i servizi igienici e gli impianti elettrici».

«Il passo successivo – concludono i due consiglieri – è stato illustrato dal dottor Giuseppe Bacciardi, dirigente del turismo, e prevede l’allestimento di un centro espositivo con pannelli illustrativi ed elementi multimediali e immersivi per far conoscere a turisti, pisani e scolaresche la storia di Pisa come "città dell’acqua". Di notevole impatto è la cura dedicata a valorizzare gli impianti del vecchio acquedotto, mantenuti a vista. Una volta conclusa l’installazione, il percorso murario potrà contare su due centri espositivi: uno nel bastione del Parlascio e uno nell’ex serbatoio».

Fonte: Ufficio Stampa