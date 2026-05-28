A Pontedera torna 'Carboot', il mercatino di vendita e scambio di oggetti nel bagagliaio delle auto

Sulla scia del grande successo degli Ecodays 2026, sabato 30 Maggio torna a Pontedera CARBOOT, il mercatino di vendita e scambio di oggetti usati esposti nel bagagliaio delle auto dei vecchi proprietari, lanciato da Ecofor Service Spa per incentivare il riuso e il riciclo.

CARBOOT si terrà come sempre in via Madre Teresa di Calcutta, accanto al Teatro Era, dalle 9 alle 18, ed è organizzato in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio, a cui viene destinato il ricavato delle postazioni auto. Il mercatino del 30 Maggio sarà a cura dell’associazione Vertical, presente con uno stand per dare informazioni sulla propria attività.

Possono partecipare a CARBOOT come espositori tutti i cittadini. Al momento il mercatino del 30 Maggio è al completo ma chi è interessato a una postazione può scrivere una mail a info@ecodays.it per mettersi in lista di attesa. Dovrà poi presentarsi in via Madre Teresa di Calcutta sabato 30 Maggio, dalle 7.30 alle 8.45, e se qualcuno dei prenotati non si presenta, potrà accedere al mercato come espositore. Ricordiamo che sono ammesse le automobili e furgoni di piccole dimensioni mentre non è consentito l’ingresso a furgoni più grandi, rimorchi e camper. Al momento della prenotazione gli espositori possono indicare se preferiscono esporre per mezza giornata o per tutto il giorno. In entrambi i casi il costo della postazione è 10 euro.

A CARBOOT si può vendere e scambiare di tutto: vestiti, borse, accessori, scarpe, quadri, piccoli mobili, tappeti, soprammobili, giocattoli, vasellame, piccoli elettrodomestici, stoffe, consolle, videogiochi, telefonia, audio, tv e video, accessori per la fotografia e l’informatica, attrezzi per il bricolage, accessori, per animali e per il giardinaggio, CD, DVD, libri e fumetti, dischi, strumenti musicali, attrezzature sportive, piccolo collezionismo. Trattandosi di oggetti usati, non è necessario rilasciare ricevute.

A CARBOOT c’è anche il Bagagliaio dei desideri, ideato per coloro che cercano un oggetto specifico e non riescono a trovarlo. Basta andare sul sito carbootecofor.it, compilare l’apposito form e inviare la richiesta. Se qualcuno degli espositori del mercatino successivo possiede l’oggetto in questione, l’aspirante acquirente viene ricontattato e può andarlo a ritirare direttamente a Carboot, cercando fra le auto che espongono il tagliando “Bagagliaio dei desideri”

Fonte: Ecofor - Ufficio Stampa