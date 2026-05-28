Covatta, Francini, Bizzarri, Pantani: Montopoli è pronta per 'Comicopoli'

Tutto pronto per la quinta edizione di Comicopoli, il festival della comicità con la direzione artistica di Katia Beni, pronto a tornare nella splendida cornice del centro storico di Montopoli in Val d’Arno (Pisa), invadendone piazze, giardini, vicoli e terrazze affacciate su un panorama mozzafiato.

Le prevendite online per gli spettacoli in cartellone nelle serate del 26 e 27 giugno sono acquistabili con prenotazione obbligatoria su Comicopoli oppure su Oooh Events.

Il festival è organizzato da Andromedart, START.TIP, insoliti progetti d’arte e teatro e Borderline Club Aps, con il contributo della Regione Toscana e del Comune di Montopoli in Val d’Arno, la collaborazione della Pro Loco di Montopoli e delle associazioni del territorio, l’adesione di Emergency con la campagna “R1PUD1A tutte le guerre” e la partecipazione del Centro Antiviolenza Frida Kahlo contro la violenza sulle donne.

I protagonisti delle precedenti edizioni – Anna Meacci, Lucia Poli, Maria Cassi e Leonardo Brizzi, Sabina Guzzanti, Giorgio Panariello, Lella Costa, Mabò Band, Quartetto Euforia, Drusilla Foer, Alessandro Benvenuti, Paolo Ruffini, Stefano Santomauro, Ginevra Feynes, Benedetta Giuntini, Gianmaria Vassallo, Jonathan Canini, Paolo Rossi, Ale e Franz, Lucia Ocone, Paolo Migone e Banda Osiris – lasciano il testimone ai nuovi ospiti per un’altra occasione di spettacolo e convivialità all’insegna del teatro, del sorriso e del divertimento, ma anche della riflessione civile e sociale. Due serate in cui si alterneranno due palcoscenici a sera, con performance artistiche uniche e grandi protagonisti della scena nazionale.

Venerdì 26 giugno, alle 21.30 sul Palco 1 all’Arco di Castruccio, si terrà l’intervista-spettacolo tra Katia Beni e Chiara Francini, artista di grande talento e spessore culturale, protagonista della serata dedicata alle donne e contro la violenza di genere, che vedrà la presenza dell’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, della sindaca di Montopoli in Val d’Arno Linda Vanni e della presidente del Centro antiviolenza Firda Kahlo Elisa Forfori. Attrice versatile, scrittrice e conduttrice tra le voci più amate del panorama nazionale, Chiara Francini ha recitato in oltre cinquanta tra film e serie televisive, alternando produzioni popolari e progetti d’autore. In teatro ha conquistato il pubblico con spettacoli di successo come “Ti ho sposato per allegria”, “Due”, “L’amore segreto di Ofelia” e soprattutto “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, con oltre 260 repliche in tutta Italia. Con il monologo “Forte e Chiara”, di cui è autrice, ha portato in scena un’autobiografia ironica e civile che ha acceso un importante dibattito pubblico. In televisione ha condotto programmi mainstream e di approfondimento, da Sanremo con Amadeus a “Domenica In” con Pippo Baudo, fino a “Love me Gender” e “Love me Stranger”. Il monologo presentato al Festival di Sanremo 2023, dedicato alle donne e alla maternità, ha rappresentato uno dei momenti più significativi del suo percorso autoriale. È inoltre autrice di numerosi romanzi bestseller, tra cui “Le querce non fanno limoni” (Rizzoli, 2025), giunto alla nona edizione.

A seguire, alle 22.15 sul Palco 2 in Piazza San Matteo, protagonista sarà Giobbe Covatta con lo spettacolo “70 – Riassunto delle puntate precedenti”, accompagnato dalla musica dal vivo di Ugo Gangheri. Alla soglia dei 70 anni di vita e 40 di carriera, Giobbe Covatta propone una sorta di “abbuffata” dei migliori estratti del suo repertorio: religione, ambiente, ecologia, donne, terzo mondo, vecchiaia e temi sociali affrontati con l’inconfondibile ironia intelligente che ha reso celebre l’artista napoletano. Uno spettacolo che ripercorre il cammino umano e artistico di Covatta, con testi ancora sorprendentemente attuali e capaci di parlare al presente e al futuro.

Sabato 27 giugno, alle 21.30 sul Palco 1 all’Arco di Castruccio, Katia Beni incontrerà Ubaldo Pantani in un’intervista-spettacolo che si preannuncia esilarante. Nella serata dedicata al ripudio di tutte le guerre, Comicopoli ospiterà uno dei più brillanti comici e imitatori della televisione italiana, celebre per i suoi personaggi cult, da Lapo Elkann a Massimo Cacciari, da Pier Silvio Berlusconi a Bruno Vespa. Attualmente presenza fissa di programmi come “Che tempo che fa”, “Gialappa Show” e “Gialappa’s Night”, Pantani ha lavorato anche al cinema con registi come Giovanni Veronesi, Luca Miniero e Fausto Brizzi. Allievo di Giorgio Albertazzi al Laboratorio d’Arti Sceniche di Volterra, ha portato in scena spettacoli di teatro di narrazione come “Bartali. Il campione e l’eroe” e “A.C. 1916. Non caduto a Cefalonia”. Attualmente è in tournée con “Inimitabile”, monologo comico che attraversa la sua esperienza artistica e personale. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Pisa, dirige inoltre la scuola di teatro “Tragicomica” a Pisa ed è da quest’anno allenatore della Nazionale Cantanti.

Chiuderà il festival, alle 22.15 sul Palco 2 in Piazza San Matteo, Luca Bizzarri con lo spettacolo “Non hanno un amico dubbio”, scritto con Ugo Ripamonti e ispirato all’omonimo podcast di Chora Media. A Comicopoli 2026 non poteva mancare la satira, rappresentata da uno dei suoi interpreti più raffinati e popolari. Lo spettacolo prende spunto dal podcast “Non hanno un amico”, nato per raccontare la campagna elettorale italiana e diventato rapidamente un fenomeno di costume con migliaia di ascolti quotidiani. Al centro della scena ci sono la comunicazione politica contemporanea, i fenomeni social, il costume e il malcostume del nostro tempo, osservati con l’irriverenza, l’intelligenza e la capacità di analisi che caratterizzano da sempre Luca Bizzarri. Una satira tagliente ma mai banale, che invita il pubblico a ridere delle proprie debolezze e delle contraddizioni della società contemporanea.

«Comicopoli è un festival che negli anni è cresciuto mantenendo intatta la propria anima: quella di una comicità intelligente, popolare e capace di parlare del presente – dichiara Katia Beni, direttrice artistica del festival –. Quest’anno torniamo con una quinta edizione del festival che porterà a Montopoli grandi artisti in grado di far ridere ma anche di farci riflettere, affrontando temi importanti come i diritti, la violenza di genere, la guerra, la politica e il nostro vivere quotidiano. Le due serate avranno anche un forte significato civile: nella prima vogliamo “Dire basta alla violenza sulle donne”, con la presenza di un presidio del Centro Antiviolenza Frida Kahlo; mentre la seconda sarà dedicata al tema “Cessate il fuoco e lasciateci in pace”, contro tutte le guerre, durante la quale sarà presente anche un presidio di Emergency. Saranno due serate di grande spettacolo, emozione e partecipazione, immerse nella magia del nostro borgo. Un ringraziamento speciale va al Comune di Montopoli, alla Regione Toscana, alla Pro Loco di Montopoli, a tutte le associazioni che partecipano alla realizzazione del festival, agli sponsor e a tutta la cittadinanza che ogni anno accoglie Comicopoli con grande entusiasmo, contribuendo a renderlo un appuntamento unico e condiviso per il territorio».

«Comicopoli – ha detto la sindaca Linda Vanni – è una rassegna che caratterizza fortemente Montopoli. Un festival che si inserisce quasi naturalmente nel nostro borgo che per due giorni diventa la capitale della risata. La sfida è saper parlare a tutte le generazioni per attrarre spettatori geograficamente vicini e lontani, un impegno che la direzione artistica, che ringrazio, sta portando avanti con attenzione».

Prenotazione obbligatoria e prevendita online fino a esaurimento posti su Oooh Events. Costo del biglietto (solo platea, posti non numerati): 13 euro fino a esaurimento posti. Ingresso al festival per i prenotati agli spettacoli a partire dalle 19.00 dalla biglietteria situata in Piazza della Pieve, di fronte alla Pieve di Montopoli. L’accesso ai palchi sarà consentito esclusivamente con contromarca ritirata in biglietteria. Si raccomanda la puntualità, non sarà infatti consentito l’accesso ai palchi a spettacolo iniziato. Per ragioni organizzative non sarà possibile acquistare i biglietti per due spettacoli consecutivi nella stessa serata.

Un ringraziamento particolare agli sponsor dell’evento: Conad, Mov Conad di Montopoli, LG System, Power Gym, Brivio & Viganò, Carrozzeria Di Gianni, BFD Electrical Systems e Tinghi Motors.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

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