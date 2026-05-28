Rubano da un’auto in sosta e aggrediscono il proprietario: due arresti nel Pistoiese

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia del commissariato di Pescia dopo un furto avvenuto a Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia. I due, cittadini italiani di etnia rom e residenti nella zona, sono accusati di rapina impropria.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i malviventi avrebbero sottratto alcuni oggetti da un’auto parcheggiata. Durante il furto è però sopraggiunto il proprietario del veicolo, con il quale sarebbe nata una colluttazione.

L’intervento degli agenti del commissariato di Pescia ha consentito di identificare rapidamente i due sospettati, già conosciuti dalle forze dell’ordine.

L’autorità giudiziaria ha disposto nei confronti di uno dei due arrestati la custodia cautelare in carcere, mentre per il complice è stato stabilito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’episodio e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

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