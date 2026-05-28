Scouting e crescita nel calcio, convegno a Montelupo

Giovedì 4 Giugno 2026 nella Sala del Consiglio Comunale di Montelupo Fiorentino si terrà un confronto aperto e concreto su un tema che riguarda allenatori, dirigenti, genitori e tutti quelli che vivono il calcio di base ogni giorno.
Organizzazione:
Associazione Calcio Fairplay
Con il patrocinio di:
- Comune di Montelupo Fiorentino
- Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Toscana
- Settore Giovanile Scolastico Toscana
Parteciperanno
- Dott. Paolo Mangini Presidente del Comitato Regionale Toscana LND FIGC
- Prof. Enrico Gabbrielli – Coordinatore Regionale SGS Toscana
- Esponenti delle aree scouting di società professionistiche e dilettantistiche
Modera: Massimo Pieri
Si parlerà del tema scouting e dei suoi riflessi sulla crescita tecnica, umana e psicologica dei ragazzi.
La serata è particolarmente indicata per chi si occupa di calcio giovanile e a chi sta a cuore la crescita dei ragazzi oltre al risultato della domenica,.
L’ingresso è libero
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