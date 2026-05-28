Scouting e crescita nel calcio, convegno a Montelupo

Giovedì 4 Giugno 2026 nella Sala del Consiglio Comunale di Montelupo Fiorentino si terrà un confronto aperto e concreto su un tema che riguarda allenatori, dirigenti, genitori e tutti quelli che vivono il calcio di base ogni giorno.

Organizzazione:

Associazione Calcio Fairplay

Con il patrocinio di:

- Comune di Montelupo Fiorentino

- Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Toscana

- Settore Giovanile Scolastico Toscana

Parteciperanno

- Dott. Paolo Mangini Presidente del Comitato Regionale Toscana LND FIGC

- Prof. Enrico Gabbrielli – Coordinatore Regionale SGS Toscana

- Esponenti delle aree scouting di società professionistiche e dilettantistiche

Modera: Massimo Pieri

Si parlerà del tema scouting e dei suoi riflessi sulla crescita tecnica, umana e psicologica dei ragazzi.

La serata è particolarmente indicata per chi si occupa di calcio giovanile e a chi sta a cuore la crescita dei ragazzi oltre al risultato della domenica,.

L’ingresso è libero