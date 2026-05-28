Sequestrati oltre 250 kg di tabacchi illegali a Lucca: sei denunce

Cronaca Lucca
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La Guardia di Finanza di Lucca ha sequestrato oltre 250 kg di tabacchi lavorati esteri in tre esercizi commerciali privi di autorizzazione. Sei le persone denunciate.

La Guardia di Finanza di Lucca ha sequestrato oltre 250 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri e denunciato sei persone nell’ambito di un’operazione contro la vendita illegale di generi di monopolio. I controlli, eseguiti dai militari del Gruppo di Lucca, hanno interessato tre esercizi commerciali riconducibili a soggetti extracomunitari risultati privi delle necessarie autorizzazioni previste dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, le attività avrebbero aggirato la normativa attraverso una "fittizia" intestazione delle rivendite a cittadini italiani che, però, non svolgevano alcuna attività all’interno dei negozi e figuravano soltanto formalmente per ottenere le licenze.

La normativa vigente, richiamata dalla Guardia di Finanza, stabilisce infatti che per la gestione di rivendite, patentini e magazzini di tabacchi sia indispensabile possedere la cittadinanza italiana oppure di uno Stato membro dell’Unione Europea, oltre ad altri requisiti personali e professionali previsti dalla legge 1293/57.

Nel corso di tre interventi eseguiti contemporaneamente, i finanzieri hanno sequestrato oltre 250 kg di tabacchi lavorati esteri. Sei soggetti sono stati denunciati a piede libero e segnalati alla Procura della Repubblica di Lucca per presunte violazioni dell’articolo 40-quinquies del D.Lgs. 504/95, relativo alla vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione.

L’operazione sarebbe partita anche grazie ad alcune segnalazioni dei cittadini, che avevano notato la presenza ritenuta insolita di soggetti extracomunitari nelle rivendite di generi del Monopolio di Stato. Le attività commerciali coinvolte saranno inoltre segnalate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per gli eventuali provvedimenti amministrativi, che possono arrivare fino alla sospensione o alla revoca delle licenze.

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