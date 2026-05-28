Sostituzione della carta di identità cartacea, ultimo open day per la CIE

Ultima data senza appuntamento nella sede distaccata di Sovigliana
Il Comune di Vinci informa che il ciclo di open day per la sostituzione della vecchia carta di identità cartacea con la carta di identità elettronica termina sabato 30 maggio.
È infatti l’ultima data per permettere ai residenti del Comune di Vinci, senza prendere appuntamento, di effettuare la sostituzione, dalle 9 alle 12 nella sede distaccata di Via Battisti 74 a Sovigliana.
Tutte le carte d’identità cartacee perderanno validità il 3 agosto 2026, come stabilito dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 76/2025, che recepisce i requisiti di sicurezza imposti dall’Unione Europea. Chiunque possieda ancora il vecchio modello tradizionale cartaceo lo deve sostituire anche se la data di scadenza è successiva al 3 agosto 2026.
Cosa portare
Carta di identità cartacea;
codice fiscale;
una fototessera recente (non più vecchia di 6 mesi), senza occhiali e su sfondo bianco.
Il costo della carta di identità elettronica è di 22 euro, da pagare in contanti o con carte elettroniche
Per le carte di identità elettroniche dei minori occorre la presenza del minore stesso e di almeno un genitore.
Il genitore che non potrà essere presente deve compilare il modulo di assenso all'espatrio reperibile scaricabile dal sito del Comune di Vinci al link https://www.comune.vinci.fi.it/documento_pubblico/dichiarazione-assenso-minori-per-espatrio-su-cie/.
Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa
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