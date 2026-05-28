Tesorino sostiene le iniziative di Montopoli a tema alzheimer

L’azienda Tesorino a sostegno delle iniziative che il Comune di Montopoli organizza sul tema dell’alzheimer. «Nei mesi scorsi – spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – è cominciato a Montopoli il Caffè Alzheimer, un ciclo di incontri dedicati a chi soffre di questa patologia e a chi si prende cura di loro. Un progetto realizzato insieme alla Cooperativa Sociale La Pietra D’Angolo Onlus. Data la natura degli incontri e la qualità, l’azienda Tesorino si è resa disponibile a contribuire economicamente alle spese del progetto, al fine di abbattere i contributi di partecipazione richiesti agli iscritti. Grazie ai dirigenti della Tesorino, un’azienda del territorio attenta alle tematiche sociali e sanitarie. Un esempio di come la collaborazione tra pubblico e privato possa essere uno strumento utile e necessario per costruire servizi e opportunità per i cittadini e le cittadine».

Il Caffè Alzheimer, lo ricordiamo, non è solo un momento ricreativo, ma un luogo sicuro dove familiari e malati possono confrontarsi con professionisti esperti, acquisire metodi per gestire la quotidianità e rompere l’isolamento sociale. Ogni appuntamento prevede due momenti distinti: uno terapeutico, focalizzato sulla formazione dei caregiver, e uno conviviale, dedicato all’interazione informale e alla condivisione. A partire da sabato 30 maggio la partecipazione al caffè, sarà quindi gratuita. L’appuntamento si ripeterà ogni ultimo sabato del mese, fino a luglio alle 9.30 negli spazi della biblioteca di Montopoli. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare la coordinatrice Samanta Cantini: 3481746960 oppure il numero della cooperativa La Pietra D'Angolo: 0571 400328.

L’altra iniziativa che vedrà l’appoggio della Tesorino sarà l’Alzheimer Fest 2026, che si terrà il prossimo 22 settembre 2026 nel Comune di Montopoli.

Si tratta di una manifestazione di rilievo nazionale dedicata alle persone che convivono con la malattia di alzheimer, alle loro famiglie e a tutta la comunità. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio pubblico di incontro, ascolto e condivisione, in cui persone con demenza, caregiver, operatori, associazioni e cittadini possano ritrovarsi insieme in un clima di partecipazione, cultura e inclusione.

«Siamo orgogliose di ospitare l’unica tappa toscana dell’alzheimer fest per il 2026 - continuano – perché si inserisce all’interno di un percorso già avviato sul territorio. Sarà un’esperienza collettiva, aperta e inclusiva, che nasce dalla collaborazione tra persone diverse: familiari, operatori, artisti, volontari, professionisti e cittadini. L’obiettivo è costruire un contesto in cui le persone con demenza e le loro famiglie possano sentirsi parte della comunità, non destinatari di attività separate».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

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