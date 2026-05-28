Trattore si ribalta a Larciano, muore schiacciato imprenditore agricolo di 65 anni

Tragedia nelle campagne del Pistoiese, dove un imprenditore agricolo di 65 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nella mattinata di oggi a Larciano.

La vittima è Massimo Daniele Desideri, conosciuto nella zona per la sua attività imprenditoriale nel settore agricolo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando su un terreno della propria azienda agricola quando avrebbe perso il controllo del trattore.

Il mezzo si sarebbe ribaltato poco prima delle 9.30, schiacciando il 65enne e non lasciandogli scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberare il corpo rimasto sotto il veicolo agricolo.

Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio degli inquirenti, impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.