Grave incidente questo pomeriggio nel comune di San Piero a Sieve in via provinciale, dove una giovane si è ferita dopo un tuffo nel fiume Sieve. Sul posto sono intervenuti per il soccorso e il recupero della giovane personale sanitario inviato dal 118, elisoccorso Pegaso e vigili del fuoco.

Secondo quanto ricostruito, la giovane sarebbe scivolata su un sasso sommerso mentre si trovava in acqua, riportando un trauma che ha reso necessario l'intervento immediato dei soccorsi.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, sono entrati direttamente nel corso d'acqua per raggiungere la ragazza e metterla in sicurezza. Dopo una prima stabilizzazione, è stato utilizzato un dispositivo KED, impiegato per l'immobilizzazione dei traumatizzati, prima del trasferimento su asse spinale.

La giovane è stata quindi affidata al personale sanitario dell'ambulanza e all'équipe dell'elisoccorso Pegaso 1. Le operazioni di recupero si sono svolte attraversando il letto del fiume e una pescaia, fino al punto di imbarco dell'elicottero, che ha poi provveduto al trasferimento all'ospedale di Careggi.

Sul posto era stato inizialmente inviato anche il nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco, successivamente fatto rientrare.

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