Tutto pronto per la giornata dedicata alla 'Sicurezza in strada' a Empoli

Tutto pronto per la giornata dedicata alla “Sicurezza in strada”, evento conclusivo del ciclo di incontri effettuati nelle scuole empolesi. Sabato 30 maggio 2026, dalle 9 alle 12, l’appuntamento si terrà nel parcheggio del PalAramini di Empoli (viale delle Olimpiadi, Empoli) con dimostrazioni pratiche a cura della Polizia Locale e dell'Unione Ciclistica Empolese, promotori dell’iniziativa patrocinata dal Comune di Empoli.

Quello che verrà realizzato sarà un percorso interattivo, sicuro dedicato a ciclisti e pedoni, rivolto a bambine e bambini delle scuole primarie, che potranno così testare le sfide di andare a piedi e in bici in strada, prestando attenzione agli imprevisti e alla segnaletica orizzontale e verticale.

Un modo immediato per imparare con la pratica come stare in strada senza mettere in pericolo se stessi e gli altri, dopo le tante lezioni frontali che sono state fatte dalla Polizia Locale sia nelle classi della scuola d'infanzia sia alle secondarie.

Non solo. Sarà esposta una moto antica dei Vigili Urbani, la famosa Guzzi color rosso, verrà allestita anche una mostra di vari capi di abbigliamento come cappelli, guanti, copricapo d’epoca e si potranno trovare anche due raccolte di foto degli anni ’70. ’80, ’90.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa