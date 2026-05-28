“Un progetto per Leonardo”, concorso in memoria di Leonardo Liguori

Creare una scultura per ricordare il messaggio di gioia e speranza che Leonardo Liguori, ingegnere e scout fucecchiese venuto a mancare nel 2024 a soli 30 anni, ha trasmesso nel suo percorso umano e professionale. E' stato questo il tema del concorso “Un progetto per Leonardo”, promosso dall'associazione Leonardo Liguori ODV e rivolto agli studenti e alle studentesse del liceo artistico Virglio di Empoli.

Trentaquattro gli studenti che hanno partecipato all'iniziativa, realizzando una serie di opere d'arte che saranno esposte in una mostra allestita dal 5 al 19 giugno presso il palazzo comunale di Fucecchio. Tra queste, l'opera vincitrice del concorso sarà collocata permanentemente presso la SR436, in località San Pierino, andando così ad arricchire il patrimonio artistico del Comune di Fucecchio. L'inaugurazione della mostra e la premiazione del concorso sono in programma venerdì 5 giugno alle ore 15, alla presenza della sindaca di Fucecchio Emma Donnini e dell'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini.

Il tema del concorso è stato “ricordare la figura di Leonardo Liguori attraverso i valori che ha trasmesso nel suo percorso professionale, umano e sociale". Per farlo, gli studenti hanno realizzato oggetti d’arte unici, a tutto tondo e senza senza limiti di espressione, linguaggi e tecniche, in coerenza con la mission dell’associazione, che si avvale dell’arte e della cultura come mezzi di comunicazione.

"Questo premio, dedicato agli studenti del liceo artistico Virgilio, è una delle due iniziative che la nostra associazione ha intrapreso per trasmettere i valori importanti per Leonardo nel suo percorso umano, sociale e professionale – spiega Michele Liguori, padre di Leonardo e presidente dell'associazione -. L'altra è invece l'istituzione di un premio di laurea aperto ai giovani neolaureati in Ingegneria delle Università di Firenze e Pisa".

“Ringrazio l'associazione Leonardo Liguori Odv per la dedizione e la passione con cui si prodiga nel tenere viva la memoria di Leonardo - dichiara la sindaca Emma Donnini - così come i ragazzi, le ragazze e i docenti dell'istituto Virgilio per l'impegno profuso in questo progetto. E' una grande emozione vedere come il ricordo di Leonardo abbia ispirato la creatività dei giovani, ed è un orgoglio poter installare all'ingresso della nostra città un'opera che, ogni giorno, possa ricordarci di lui e del suo sorriso”

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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