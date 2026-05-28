'Un’Estate a Colori', il centro estivo per adolescenti con disabilità a Empoli

Con la chiusura delle scuole, il periodo estivo rischia di trasformarsi in un momento di forte isolamento per ragazze e ragazzi con disabilità e di pesante carico assistenziale per le loro famiglie, a causa dell'interruzione delle attività scolastiche e riabilitative ordinarie. Per rispondere a questo bisogno concreto del territorio dell’Empolese Valdelsa, la Cooperativa Sociale Colori annuncia la partenza del nuovo progetto di centri estivi inclusivi: “Un’Estate a Colori”.

Il servizio, che si svolgerà dal 15 giugno al 31 luglio 2026 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30), avrà sede presso i locali della Cooperativa in Via Barzino, 1 a Empoli.

Il progetto accoglierà un gruppo minimo di 6 partecipanti di ragazze e ragazzi con disabilità di età compresa tra i 14 e i 19 anni. La vera novità del servizio sta nel dare una risposta alla fascia di età adolescenziale: verrà data infatti priorità di accesso a quei giovani che, per sopraggiunti limiti di età, non possono più accedere ai centri estivi ordinari organizzati dai vari Comuni dell’area.

Le attività, calibrate sulle caratteristiche e sui bisogni individuali di ogni partecipante, saranno guidate da un’équipe multidisciplinare di professionisti (educatori professionali, animatori, operatori socio-assistenziali, psicologi) e spazieranno in diversi ambiti: teatro, pittura, manipolazione e musica. Non mancheranno esperienze dedicate all'autonomia e alla vita quotidiana, come i laboratori di cucina e la preparazione della merenda, accanto a uscite sul territorio: passeggiate in centro, visite al museo, letture in biblioteca e piccole spese nei negozi di vicinato, pensate per promuovere l'orientamento e l'inclusione attiva.

L'approccio educativo metterà al centro la persona per garantire il coinvolgimento di tutti, avvalendosi anche di strumenti di facilitazione comunicativa. Gli spazi della Cooperativa Colori sono stati interamente predisposti per garantire massima accessibilità, comfort e il totale rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e privacy.

"Il nostro obiettivo – spiega la direttrice Simona Tinti – è offrire uno spazio accogliente, protetto e stimolante dove ogni ragazzo possa sentirsi valorizzato nelle proprie capacità e sostenuto nelle fragilità. 'Un’Estate a Colori' non è solo un servizio di conciliazione per le famiglie, ma un percorso per costruire una comunità più attenta, accessibile e solidale."

Il progetto prevede un monitoraggio costante e un confronto continuo con le famiglie per verificare l'efficacia degli interventi e il benessere emotivo di tutti i partecipanti.

Per scoprire da vicino il progetto e visitare gli spazi della struttura, le famiglie e i cittadini sono invitati all'Open Day che si terrà martedì 9 giugno alle ore 18:00 presso la sede della cooperativa.

Per informazioni e iscrizioni: Cooperativa Sociale Colori Via Barzino, 1 – Empoli (FI) Tel:0571982240 Email: sportellosociale@coopcolori.it Whatsapp 3450115686

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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