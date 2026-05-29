Niente bancomat a Fontanella, la consigliera Barnini scrive a Poste Italiane: "Attivare l'ATM a Granaiolo è urgente"

I Comuni di Empoli e Castelfiorentino hanno scritto a Poste Italiane per chiedere l'installazione di un ATM nell'ufficio postale di Fontanella, crocevia tra i due territori: oggi anche la consigliera regionale Barnini si unisce all'appello.

"La presenza di uno sportello automatico per il prelievo di contante nella frazione di Fontanella rappresenta un servizio fondamentale per la qualità della vita e la vivibilità del territorio. Mi unisco alla richiesta già avanzata dai sindaci di Empoli e Castelfiorentino, che condivido pienamente, attraverso una lettera che ho inviato al responsabile delle Relazioni istituzionali Area Centro Nord di Poste Italiane per chiedere l’attivazione di uno sportello ATM presso l’ufficio postale di via Oreste Montanelli 1/A a Granaiolo. Nonostante l’ufficio postale costituisca un presidio di prossimità essenziale per le frazioni di Sant’Andrea, Fontanella e Granaiolo, la mancanza di un servizio ATM costringe molti residenti, in particolare persone anziane, a percorrere diversi chilometri per raggiungere Castelfiorentino o Ponte a Elsa per poter effettuare operazioni di prelievo. L’attivazione dello sportello consentirebbe di rispondere concretamente alle esigenze di un’area fortemente interconnessa, attraversata quotidianamente da cittadini e pendolari lungo la strada regionale 429, superando un disagio reale che da tempo interessa queste comunità. La Regione Toscana è attenta alla qualità dei servizi nei territori e alla tutela delle comunità locali dall’impoverimento dei presidi essenziali. Investire nella prossimità significa infatti sostenere la coesione sociale, contrastare le disuguaglianze territoriali e rafforzare la capacità delle frazioni di rimanere luoghi vivi e attrattivi. L’auspicio è che Poste Italiane accolga questa richiesta, rispondendo a un’esigenza sentita da tanti cittadini e contribuendo a migliorare la qualità dei servizi nell’area sud-ovest di Empoli e nel territorio di Castelfiorentino."

È quanto dichiara Brenda Barnini, consigliera regionale Pd e presidente della commissione Sviluppo economico, dando notizia della lettera inviata al responsabile Relazioni istituzionali Area Centro Nord di Poste Italiane per chiedere l’attivazione di uno sportello automatico per il prelievo di contante nella frazione di Fontanella.

Fonte: Ufficio stampa e comunicazione Gruppo Partito Democratico

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