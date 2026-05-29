Bella Vista Social Fest 2026: tre giorni tra camminate, musica, e sapori

Tre giorni di camminate e biciclettate sui colli, delizie da gustare, incontri e ottima musica dal vivo per Bella Vista Social Fest & Sgranar per Colli, la rassegna pistoiese all’insegna della natura e dello stare insieme, da venerdì 5 a domenica 7 giugno a Buggiano, nel cuore della Valdinievole toscana.

Dedicati al nuovo pop italiano i concerti che alla sera animeranno il Parco Ox Centro Giovani, sempre a ingresso libero. A tagliare il nastro saranno venerdì 5 L’Albero e Lumiero. Voce senza tempo, Lumiero è tra i casi musicali dell’anno. L’album di debutto, “Il Primo Grande Disco Di Lumiero”, gli ha fatto guadagnare copertine e interviste a raffica, attenzioni degli addetti ai lavori, collaborazioni illustri e, soprattutto, centinaia di migliaia di ascolti. Merito di un sound ingegnosamente vintage, pennellato di romanticismo e irriverenza, con cui narra amori ed evasioni dal sapore estivo. Non è da meno L'Albero, progetto con cui il cantautore, autore e produttore Andrea Mastropietro fotografa un mondo personale e frammentato, tra picchi potenti e vuoti essenziali: anche lui ha un nuovo disco da farci ascoltare, “Cielo e Sfacelo”, punto d’incontro tra canzone italiana e influenze folk, guardando agli anni '70, da Battisti e Claudio Rocchi a David Crosby.

Sabato 6 spazio a Dario Bassolino, figura centrale della scena nu-jazz e della nuova musica partenopea: le sue composizioni raccontano una città immaginata e possibile, dialogo tra passato e futuro, tra groove irresistibili e ricerca artistica. Con il suo progetto “Città Futura” ci porta in un viaggio attraverso funk, jazz, elettronica e sonorità mediterranee. Da Milano arrivano gli Admiral, duo che attinge a songwriter di culto quali John Lennon, Paddy McAloon, John Cale, ma che si nutre di beautiful losers d’oltreoceano quali Sparklehorse, Mercury Rev e Cardinal. Al termine dei live partono i Dj set, sempre a cura della Limonaia di Fucecchio. E ancora domenica 7 giugno dalle ore 15 la grande festa a tema calcistico “Patetico Alldayer”.

A dieci anni dalla prima edizione, e in coincidenza con il ventennale della Cooperativa Selva, promotrice dell’iniziativa, il festival si conferma un’eccellenza per la valorizzazione del territorio e della socialità. Sgranar per Colli è un invito a rallentare, a camminare insieme e a lasciarsi attraversare dal paesaggio, in un'atmosfera che unisce convivialità, scoperta e bellezza. Il percorso è articolato in varie tappe con punti di degustazione, dove assaggiare piatti della tradizione, scoprire in libertà i paesaggi e i paesi attraversati; ad allietare ulteriormente la passeggiata ci saranno anche intrattenimenti musicali ad opera di gruppi nati e cresciuti nel nostro territorio.

L’edizione 2026 è realizzata da Cooperativa Selva con il sostegno di Fondazione Caript e Comune di Buggiano, con il contributo di Regione Toscana e in collaborazione con la Limonaia di Fucecchio.

Fonte: Ufficio stampa

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