Bus Pisa, modifiche ai servizi il 2 giugno per la Festa della Repubblica e la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

Autolinee Toscane avvisa: cambiamenti dalla mattina per le celebrazioni del 2 giugno e al pomeriggio per la 71ª edizione della regata. Tutti i dettagli su at-bus.it
at- autolinee toscane informa che a Pisa il giorno 2 giugno 2026 vi saranno modifiche nei servizi bus.
at-autolinee toscane ricorda che tutte le informazioni sul servizio bus si possono trovare sul sito at-bus.it o la app at bus, oppure chiamando il numero verde 800 14 24 24 (dal lunedì alla domenica dalle ore 6:00 alle ore 24:00), ma anche il numero fisso*: 055 51351 attivo dal lunedì alla domenica dalle 6:00 alle 24:00 (*i costi seguiranno il piano telefonico del proprio operatore).
Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, tutti servizi presenti anche nella app at bus. Inoltre, si possono anche seguire le informazioni di at pubblicate sui canali social di at-autolinee toscane: Facebook; Instagram; LinkedIn; X; YouTube
Per quanto riguarda la giornata del 2 giugno 2026 i servizi bus subiranno modifiche sia dalla mattina per gli eventi collegati alla Festa della Repubblica, sia al pomeriggio per gli eventi collegati alla 71°Edizione della regata delle antiche repubbliche marinare.
Fonte: Ufficio Stampa at- autolinee toscane
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