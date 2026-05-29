La classe IVB della Carducci di Fucecchio è seconda in Toscana al Rally Matematico

Grande soddisfazione per la classe IVB della scuola primaria "Giosuè Carducci" di Fucecchio, protagonista alle finali regionali del Rally Matematico che si sono svolte sabato 16 maggio a Firenze. Gli studenti fececchiesi hanno conquistato il secondo posto in Toscana, risultato frutto di impegno, collaborazione e capacità di ragionamento, che premia il percorso svolto durante l’intero anno scolastico.

Nel corso delle prove del Rally Matematico, le bambine e i bambini si sono misurati con problemi complessi lavorando insieme, discutendo strategie, motivando le proprie scelte e condividendo idee. Un’esperienza che ha permesso alle alunne e agli alunni di vivere la matematica in modo diverso, attraverso il confronto, la logica e il lavoro di squadra. Il risultato raggiunto è anche il riconoscimento dell’attività svolta dal team docente, che ha puntato su un metodo di insegnamento basato non solo su esercizi e calcoli, ma anche sul ragionamento, sul pensiero critico e sulla collaborazione.Grazie ad un approccio didattico coinvolgente e laboratoriale, le insegnanti hanno reso una disciplina spesso percepita come difficile un’esperienza più stimolante e partecipata. La classe ha imparato così che confrontarsi, sperimentare strategie diverse e anche sbagliare fanno parte del percorso di apprendimento.

Un risultato che rende orgoglioso l'intero Istituto Comprensivo di Fucecchio, confermando il valore di una scuola capace di innovare, includere e valorizzare le potenzialità di tutti gli studenti.

"Faccio i complimenti ai bambini e alle bambine della classe IVB e alle loro insegnati – commenta la sindaca Emma Donnini -. Un risultato importante che premia il loro impegno e che ci rende orgogliosi di questo riconoscimento. Ringrazio tutti i nostri piccoli matematici, il corpo docente, la dirigente scolastica Angela Surace e tutti i genitori che hanno accompagnato e sostenuto i bambini in questo percorso".

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Fucecchio