Si è svolta con grande partecipazione e intensa emozione la tradizionale Cerimonia delle Candele della FIDAPA BPW Italy – Sezione di Empoli, il momento più significativo della vita associativa dedicato ai valori della solidarietà, della cultura e dell’impegno per la parità di genere.

Alla presenza della presidente del Distretto Centro di FIDAPA BPW Italy Laura Giannuzzi, delle socie e di numerosi ospiti, la Cerimonia ha rinnovato il forte legame che unisce idealmente le donne della BPW International in tutto il mondo, attraverso il simbolico rito dell’accensione delle candele colorate.

Le candele bianche hanno rappresentato le Federazioni internazionali, le blu i Club aderenti alla BPW International, le rosa le socie individuali, mentre la candela verde, accesa dalla socia più giovane, ha simboleggiato la speranza e il futuro delle nuove generazioni.

Un momento particolarmente significativo è stato dedicato all’ingresso delle nuove socie: Costanza Cantini, Roberta Fagni, Isabella Frau e Maria Bruna Lorenzi. Con questi nuovi ingressi, la sezione empolese raggiunge oggi il traguardo di 75 socie.

Nel corso della serata sono stati letti i messaggi della presidente Internazionale e della presidente Nazionale FIDAPA BPW Italy, insieme alla tradizionale “Dichiarazione Solenne”, che rinnova l’impegno associativo verso la crescita culturale, sociale e professionale delle donne.

La presidente della sezione empolese, Barbara Zari, ha sottolineato il valore profondo dell'evento: “La Cerimonia delle Candele è un momento che rafforza il senso di appartenenza e il legame tra donne, unite dagli stessi valori. Valorizzare il talento femminile, promuovere la parità dei diritti e affermare il rispetto della persona, significa costruire una società più giusta, inclusiva e consapevole. L’ingresso di nuove socie rappresenta energia, nuove competenze e nuove sensibilità, che arricchiscono il nostro percorso associativo e il nostro impegno verso la comunità”.

All’evento hanno partecipato, fra gli altri, anche le presidenti delle Sezioni Fidapa di San Miniato (Lucia Alessi), di Pistoia (Eleonora Santanni) e di Prato (Viviana Vannucci).

La FIDAPA BPW Italy – Sezione di Empoli appartiene al Distretto Centro, che comprende Lazio, Marche, Toscana e Umbria e conta 1.411 iscritte, distribuite in 44 sezioni locali. A livello nazionale, FIDAPA BPW Italy riunisce circa 10mila socie in quasi 300 sezioni e aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW, impegnata nella promozione della leadership femminile, della cultura e delle pari opportunità.

Fonte: Fidapa BPW Italy - Sezione di Empoli

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