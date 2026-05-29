Certaldo celebra gli 80 anni della Repubblica. Maxischermo per la diretta dal Quirinale

Anche Certaldo aderisce all’iniziativa nazionale promossa da ANCI in occasione degli ottant’anni dal referendum istituzionale del 1946 che sancì la nascita della Repubblica Italiana.

Martedì 2 giugno Piazza Boccaccio ospiterà infatti una grande serata pubblica con maxischermo per seguire insieme la diretta Rai1 dell’evento celebrativo “I volti della Repubblica – 80 anni dal Refe-rendum”, promosso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e realizzato in Piazza del Qui-rinale a Roma.

L’iniziativa, condivisa da numerosi Comuni italiani, nasce con l’obiettivo di trasformare le piazze in luoghi di partecipazione collettiva, memoria e riflessione sui valori fondanti della Repubblica e della Costituzione italiana.

L’evento del Quirinale vedrà la partecipazione di importanti protagonisti del mondo dello spettaco-lo, della cultura e della musica italiana, tra cui Paola Cortellesi, Roberto Bolle, Fabrizio Gifuni, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Annalisa, Toni Servillo, Miriam Leone, Cesare Bocci, Flavio In-sinna, Cristiana Capotondi, Carolina Crescentini, Paolo Fresu, Danilo Rea e molti altri.

Attraverso musica, parole, immagini e filmati d’epoca, la serata racconterà ottant’anni di storia re-pubblicana italiana, offrendo un momento particolarmente suggestivo e simbolico dedicato alla me-moria democratica del Paese.

Con questa iniziativa Certaldo partecipa a una celebrazione nazionale che vuole coinvolgere cittadini di tutte le età in un momento condiviso di riflessione, partecipazione e appartenenza ai valori democratici che costituiscono le fondamenta della Repubblica Italiana.

“Celebrare gli ottant’anni della Repubblica - ha dichiarato il sindaco Giovanni Campatelli- significa ricordare una delle scelte più importanti e coraggiose della nostra storia, nata dalla volontà di un popolo che, dopo la guerra e le sofferenze, scelse la libertà, la democrazia e la speranza.

Il 2 giugno 1946 fu anche il giorno in cui le donne italiane votarono per la prima volta, diventando finalmente protagoniste della vita democratica del Paese. Per questo abbiamo scelto di aprire la serata con la proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, un racconto capace di emozionare e far riflettere sul valore della dignità, dei diritti e dell’emancipazione.

Siamo orgogliosi che anche Certaldo partecipi all’iniziativa nazionale promossa da ANCI, condividendo insieme alla cittadinanza la diretta Rai dal Quirinale dell’evento I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum

Invito tutti i cittadini a vivere insieme questa serata in Piazza Boccaccio: un momento per emozionarsi, sentirsi comunità e riscoprire il valore profondo della nostra Repubblica.”



Il programma della serata in Piazza Boccaccio

Ore 19.00 – Piazza Boccaccio

Proiezione del film di Paola Cortellesi

“C’è ancora domani”

Ore 21.00

Saluti istituzionali del Sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli.

A seguire, interventi e testimonianze a cura di ANPI dedicati ai valori della Resistenza, della Re-pubblica e della Costituzione.

Ore 21.20

Diretta Rai1 dal Quirinale

“I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum”

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa