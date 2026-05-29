Concerto ai margini del bosco per Tommaso Nozzolini: musica e solidarietà a Villa Tadini per il vigile del fuoco che ha perso casa

"Concerto ai margini del bosco" per Tommaso Nozzolini, il vigile del fuoco e volontario dell'antincendio boschivo cui è andata in fumo una porzione della propria abitazione proprio mentre era impegnato nello spegnimento dell'incendio dei versanti del Monte Faeta sopra Asciano. E l'evento organizzato dall'associazione "Chi vuol esser lieto sia", con il patrocinio dell'amministrazione comunale, nella bellissima cornice di Villa Tadini, ad Agnano, la storica dimora di villeggiatura e di caccia voluta da Lorenzo de'Medici in uno dei punti più panoramici del lungomonte pisano.

L'appuntamento è per venerdì 5 alle 18.30. Dopo il saluto del sindaco Matteo Cecchelli, il concerto vero e proprio con musiche e testi ispirate alla natura, interpretate dall'attore Rodolfo Baglioni, Anna Ulivieri al flauto e Stefano Quaglieri alla chitarra. Durante la serata anche l'intervento del Comitato "Difesa degli alberi" di Pisa che interverrà sul tema "Aspetti naturali del Monte Pisano". Durante la serata anche una degustazione offerta dalla Gelateria artigianale naturale "De'Coltelli" e dall'apicoltura "Il dolce ronzio" a base di prodotti del territorio.

"La quota di partecipazione – dice la presidente dell'associazione Anna Ulivieri - è di 20 euro, ma sarà possibile anche fare una donazione maggiore. Il ricavato sarà donato a Nozzolini tramite il crowfunding, in cui stanno confluendo le offerte delle tantissime iniziative di solidarietà nei confronti del vigile del fuoco ascianese, l'unico ad aver subito danni nel corso dell'incendio del 30 aprile e 1°maggio scorso, stimati in 233mila euro"

"Sono grato all'associazione "Chi vuol esser lieto sia" per questo concerto benefico e alle tantissime altre realtà che, a vario titolo, si sono attivate in queste settimane per esprimere concretamente vicinanza a Tommaso e alla sua famiglia – dice il sindaco Matteo Cecchelli -: unirsi nel sostegno all'unica famiglia ascianese che ha subito danni all'abitazione nell'incendio del Monte Faeta, per di più di uno dei vigili del fuoco che proprio in quelle ore si stavano prodigando per spegnere le fiamme, è la testimonianza più bella di cosa significa essere una comunità unita e solidale. È quello che abbiamo visto nelle ore drammatiche dell'incendio e che continuiamo a sperimentare in questi giorni".

Fonte: Ufficio stampa Comune di San Giuliano Terme

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