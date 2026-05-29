Consiglio comunale, l'ordine del giorno a Empoli

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà mercoledì 3 giugno 2026, alle 18.30 nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale (via Giuseppe del Papa, 41) con eventuale prosecuzione alle 21. Come di consueto, i lavori dell'assemblea potranno essere seguiti in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e della presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su raddoppio ferroviario.

3.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su cantiere relativo alla realizzazione del nuovo teatro comunale “Il Ferruccio”.

4.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su criticità nella gestione economico-finanziaria di Alia-Plures, ricadute sulla Taric e ruolo del Comune di Empoli.

5.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su criticità relative alle elevate temperature interne della nuova scuola primaria “Jacopo Carrucci” di via Liguria a Pontorme.

6.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su presenza di roditori in via del Gelsomino e nella strada di collegamento con via Ridolfi e potenziamento delle attività di derattizzazione.

7.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia sullo stato di manutenzione e sicurezza del parco Toscanini di Empoli.

8.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Fratelli d’Italia e Empoli del Fare su fondo via Ridolfi n. 86 destinato a macelleria Halal e Minimarket.

9.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle sulle condizioni microclimatiche nelle scuole del Comune di Empoli e sugli interventi previsti per fronteggiare le alte temperature.

10.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli – Siamo Empoli su affidamento diretto relativo al progetto E-Dot per il monitoraggio ambientale nel Comune di Empoli.

11.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su sicurezza in città a seguito di raffica di furti nel maggio 2026.

12.Programma triennale Opere Pubbliche 2026-2027-2028 elenco annuale 2026 - 2^ variazione per l’annualità 2026 ai sensi del D.Lgs 36 del 31/03/2023.

13.Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2026. Primo aggiornamento.

14.Variazioni al Bilancio di Previsione 2026-2028.

15.Art 194 D.Lgs 267/2000 - Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tribunale di Siena sezione lavoro n. 121/2026 nel procedimento RG224/2025.

16.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per avvio di un progetto sperimentale in collaborazione tra Comune di Empoli e SerD per l’incentivazione dei percorsi terapeutici dei pazienti in cura per dipendenze da sostanze stupefacenti.

17.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra su Empoli ostile alla presenza sul territorio dell’Immigration and Customs Enforcement - Enforcement and Removal Operations (ICE-ERO).

18.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra per il dissenso alla proposta di Legge di Bilancio 2026.

19.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco e Questa è Empoli su disegno di Legge Consenso.

20.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su “Patto per il centro” e regia strutturale per il rilancio del “Giro” e del centro storico: sostegno al commercio di prossimità, accessibilità, sicurezza, decoro e monitoraggio dei risultati.

21.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per commemorare i 9 militari uccisi ad Empoli nei “Fatti del 1 marzo 1921”.

22.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle: richiesta urgente al governo di rifinanziamento del fondo nazionale per la non autosufficienza e approvazione immediata del Piano Nazionale per la non autosufficienza 2025–2027.

23.Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli – Siamo Empoli: sostegno al popolo cubano e di condanna del blocco economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti d’America.

24.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su valorizzazione del patrimonio storico -culturale e realizzazione di percorsi di fruizione urbana.

25.Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per l'installazione di sedute permanenti nel centro storico di Empoli.

26.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su incentivi comunali per la diffusione di impianti fotovoltaici e tecnologie per l’efficienza energetica a favore delle famiglie con redditi medio-bassi.

27.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi e sinistra, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle, Centrodestra per Empoli, Fratelli d’Italia, Empoli del Fare per l’introduzione e l’implementazione di strumenti di contrasto al fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da gioco d’azzardo nel territorio empolese.

28.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi Sindaco in merito all’introduzione di misure per la promozione del Congedo Parentale

Paritario.

29.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi Sindaco su espressione di netta contrarietà all’istituzione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR). nel territorio regionale e impegno verso modelli di accoglienza alternativi.

30.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su piscina comunale di Empoli. Mantenimento della gestione pubblica del servizio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa