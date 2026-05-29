L'artigiano della GSL Ferro riceve l'onorificenza nazionale di Confartigianato: "L'artigianato è un patrimonio da trasmettere ai giovani"
Un riconoscimento nazionale per un artigiano che ha fatto della creatività del ferro la propria cifra distintiva. Corrado Gambicorti, titolare della GSL Ferro di Ponsacco, ha ricevuto il Premio Maestro d'Opera e d'Esperienza 2026, consegnato domenica 25 maggio nel corso della cerimonia annuale tenutasi presso The Sidney Hotel di Bologna.
Gambicorti è uno degli otto artigiani toscani insigniti dell'onorificenza, che premia, con diploma e iscrizione a un apposito Albo, il valore del lavoro svolto nel corso di un'intera vita professionale, con attenzione particolare alle innovazioni introdotte e al contributo offerto all'affermazione del Made in Italy. Il premio, istituito nel 2011, è riservato agli imprenditori soci ANAP, l'Associazione Anziani e Pensionati di Confartigianato, con almeno trent'anni di attività alle spalle.
Il riconoscimento assegnato a Gambicorti è un segnale di attenzione verso un patrimonio di competenze a rischio dispersione. Lo ha sottolineato il Segretario Generale di Confartigianato Imprese Pisa, Michele Mezzanotte: «L'artigianato è, prima di tutto, un patrimonio culturale e di competenze che arricchisce le comunità e che deve essere trasmesso ai giovani, salvaguardando la qualità e l'eccellenza che lo hanno reso famoso nel mondo».
Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente di ANAP Toscana, Angiolo Galletti: «Desidero esprimere la mia gratitudine a Gambicorti e agli altri artigiani toscani premiati, straordinari esempi per il loro impegno nel lavoro e nel sociale. Il premio Maestro d'Opera e d'Esperienza contribuisce a riconoscere e valorizzare competenze fondamentali per il nostro Made in Italy».
Fonte: Confartigianato Imprese Pisa - Ufficio Stampa
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