Un riconoscimento nazionale per un artigiano che ha fatto della creatività del ferro la propria cifra distintiva. Corrado Gambicorti, titolare della GSL Ferro di Ponsacco, ha ricevuto il Premio Maestro d'Opera e d'Esperienza 2026, consegnato domenica 25 maggio nel corso della cerimonia annuale tenutasi presso The Sidney Hotel di Bologna.

Gambicorti è uno degli otto artigiani toscani insigniti dell'onorificenza, che premia, con diploma e iscrizione a un apposito Albo, il valore del lavoro svolto nel corso di un'intera vita professionale, con attenzione particolare alle innovazioni introdotte e al contributo offerto all'affermazione del Made in Italy. Il premio, istituito nel 2011, è riservato agli imprenditori soci ANAP, l'Associazione Anziani e Pensionati di Confartigianato, con almeno trent'anni di attività alle spalle.

Il riconoscimento assegnato a Gambicorti è un segnale di attenzione verso un patrimonio di competenze a rischio dispersione. Lo ha sottolineato il Segretario Generale di Confartigianato Imprese Pisa, Michele Mezzanotte: «L'artigianato è, prima di tutto, un patrimonio culturale e di competenze che arricchisce le comunità e che deve essere trasmesso ai giovani, salvaguardando la qualità e l'eccellenza che lo hanno reso famoso nel mondo».

Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente di ANAP Toscana, Angiolo Galletti: «Desidero esprimere la mia gratitudine a Gambicorti e agli altri artigiani toscani premiati, straordinari esempi per il loro impegno nel lavoro e nel sociale. Il premio Maestro d'Opera e d'Esperienza contribuisce a riconoscere e valorizzare competenze fondamentali per il nostro Made in Italy».

Fonte: Confartigianato Imprese Pisa - Ufficio Stampa