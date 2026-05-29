Croce Rossa Certaldo, Fabrizio Cristofani nuovo presidente

Il Comitato locale della Croce Rossa Italiana di Certaldo volta pagina nel segno della continuità, dell'entusiasmo e del profondo rinnovamento. A seguito dell'ultima tornata elettorale, che ha registrato una straordinaria partecipazione, Fabrizio Cristofani è stato eletto nuovo Presidente del Comitato, sostenuto da un importantissimo e diffuso consenso da parte dei soci e dei volontari.

Il neo-Presidente ha voluto esprimere fin da subito il proprio ringraziamento per la fiducia ricevuta, rivolgendo un pensiero profondo a chi lo ha preceduto:

"Il mio primo e più sentito ringraziamento va alla precedente gestione. Se oggi la Croce Rossa di Certaldo è un punto di riferimento solido e insostituibile per la nostra comunità, lo dobbiamo all'immenso lavoro, alla dedizione e ai sacrifici di chi ha guidato il Comitato fino ad ora. Raccogliamo un'eredità preziosa, che intendiamo custodire e valorizzare ogni giorno."

Il neo eletto presidente della Croce Rossa di Certaldo, Fabrizio Cristofani, è stato ricevuto oggi in municipio dal sindaco Giovanni Campatelli e dal vicesindaco Simone Scardigli insieme al direttivo dell’associazione, in occasione del passaggio di consegne alla guida del comitato certaldese.

“Esprimiamo il nostro augurio di buon lavoro a Fabrizio Cristofani per questo nuovo incarico, certi che saprà portare avanti con entusiasmo, impegno e spirito di servizio il prezioso lavoro svolto dalla Croce Rossa sul nostro territorio” ha dichiarato il sindaco.

“La Croce Rossa rappresenta da sempre un punto di riferimento fondamentale per la comunità, grazie all’attività quotidiana dei volontari e alla vicinanza garantita a tante persone e famiglie. Un ringraziamento va anche a Mauro Dei per il lavoro svolto in questi anni alla guida dell’associazione e per la dedizione che ha messo nel suo operato a servizio della comunità”.

Una squadra coesa per il futuro

Ad affiancare Cristofani in questo mandato ci sarà un Consiglio Direttivo rinnovato, che unisce l'energia delle nuove generazioni all'esperienza e alla competenza di stimati professionisti e volontari del territorio. La nuova squadra è così composta:

Roberto Pantani (Consigliere)

Luisella Petrocelli (Consigliera)

Lorenzo Tozzetti (Consigliere)

Rosario Di Francesco (Consigliere Giovani), che porterà la voce e l'entusiasmo delle nuove leve, fondamentali per lo sviluppo del tessuto associativo.

Il Consiglio si avvarrà inoltre del prezioso supporto dei Consiglieri aggiunti:

Marco Cristofani

Rossano Lucii

Grandi responsabilità e nuove sfide

Il forte mandato elettorale ricevuto rappresenta per il nuovo direttivo una spinta motivazionale straordinaria, come sottolineato dallo stesso Presidente:

"Il grandissimo consenso ottenuto in queste elezioni mi carica di una responsabilità ancora più grande verso i volontari, i dipendenti e tutti i cittadini di Certaldo. Ma è proprio questa fiducia così netta e calorosa a darmi – e a dare a tutta la squadra – lo stimolo e la determinazione necessari per affrontare al meglio le sfide sociali, sanitarie e organizzative che si porranno di fronte a noi nei prossimi anni. Lavoreremo con trasparenza, ascolto e massima efficienza, mettendo sempre al centro i vulnerabili e il bene del nostro territorio."

Con questo spirito di servizio, il nuovo Consiglio Direttivo si insedia ufficialmente, pronto a scrivere un nuovo capitolo della storia della Croce Rossa Italiana di Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa